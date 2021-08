Us Open: Prima vittoria a New York per Martina Trevisan

Prima vittoria agli Us Open per Martina Trevisan. La 27enne mancina di Firenze, n.106 del ranking, ha esordito in maniera positiva nel major a stelle e strisce superando 61 75, in un’ora e 36 minuti di gioco, la statunitense Coco Vandeweghe, n.160 WTA, in gara grazie ad una wild card.

Martina Trevisan affronterà al secondo turno la svizzera Belinda Bencic, n.12 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, oro alle Olimpiadi di Tokyo.

L’azzurra dopo aver dominato la prima frazione conquistando il parziale per 6 a 1 nel secondo set annullava una palla break nel quarto game e poi sul 5 pari piazzava il break a 0.

Nel gioco successivo Martina, sul 6 a 5, dal 15-40 annullava tre palle del controbreak ed alla prima palla match a disposizione chiudeva la partita per 7 a 5, con l’americana che commetteva sulla palla match un errore di rovescio.