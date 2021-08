Da Como: è grand’Italia, nove azzurri su dieci al secondo turno (con il programma di domani)

Giornata di festa per gli italiani al Challenger Atp “Città di Como”. Per i colori azzurri, dopo il successo di ieri di Andrea Arnaboldi, sono arrivate altre otto vittorie, sia quelle a favore di pronostico sia quelle contro ogni aspettativa. Come quella di Federico Iannaccone, 22enne che vive tra il Lario e il Canton Ticino, che al termine di un grandissimo match durato 2 ore e 48 minuti ha piegato la resistenza dell’argentino Camilo Ugo Carabelli reduce dalla vittoria nel Challenger di Varsavia. Primo set in favore del sudamericano per 7-5, dopo che Iannaccone era andato a servire sul 5-4. Secondo e terzo set appannaggio dell’azzurro con il punteggio di 6-3 6-4. Ora, in un ottavo di finale tutto italiano, Iannaccone se la vedrà con Riccardo Bonadio pure lui vincitore in rimonta (3-6 6-3 6-3) sull’austriaco Alexander Erler. Passaggio del turno senza faticare per Gian Marco Moroni, grazie al ritiro del russo lucky loser Alexey Vatutin. Match interrotto in seguito ad un risentimento muscolare quando il punteggio era 3-0 per l’azzurro. Federico Gaio (contro il cipriota Petros Chrysochos) e Andrea Vavassori, contro il giovanissimo inglese Jack Draper (19 anni), hanno avuto bisogno del terzo set per raggiungere gli ottavi, come pure al terzo l’ha spuntata – in rimonta – Giulio Zeppieri, una delle promesse del movimento nazionale che (fresco vincitore a Barletta) ha esordito imponendosi per 46 62 64 su Lucas Miedler. La giornata di gloria per l’Italia è stata chiusa da Flavio Cobolli, 19 anni, che ha stretto la mano all’avversario per ritiro sul 6-1 3-3. Ma oggi a Como era anche il giorno del ritorno in riva al Lario del vincitore del 2015 Andrey Kuznetsov che a Villa Olmo non ha mai perso. Ad arrendersi al russo, al termine di un match davvero di alto livello, è stato l’indiano Sumit Nagal (testa di serie numero 6) con il punteggio di 6-4 7-6.

OSPITE UNA MEDAGLIA OLIMPICA. Ospite del Tennis Como, nella giornata di oggi, è stato un fresco olimpionico medagliato a Tokyo, il canottiere Stefano Oppo, 26 anni, in barca sul doppio pesi leggeri in coppia con il comasco Pietro Ruta. “Mi piace il tennis, passione che è cresciuta da quando ho conosciuto la mia compagna che è di Cernobbio e che mi ha coinvolto nel farmi apprezzare ancora di più questo sport – ha commentato mentre assisteva ai match sul Centrale – Sono al Challenger di Como per la prima volta, nonostante viva qui da anni. Di solito il torneo coincide con impegni con la maglia azzurra e non ero mai potuto venire, quest’anno invece i programmi erano diversi in seguito alle Olimpiadi e ho colto l’occasione per venire a vedere un po’ di tennis dal vivo”.

RISULTATI. Main Draw: Gian Marco Moroni (Ita) b. Alexey Vatutin (Rus) 30 rit; Juan Manuel Cerundolo (Arg, 4) b. Tristan Lamasine (Fra) 64 76; Franco Agamenone (Ita) b. Nuno Borges (Por) 63 61; Andrea Vavassori (Ita) b. Jack Draper (Gbr) 64 26 63; Nino Serdarusic (Cro) b. Marc-Andrea Huesler (Sui, 7) 64 63; Federico Gaio (Ita, 5) b. Petros Chrysochos (Cyp) 61 36 63; Riccardo Bonadio (Ita) b. Alexander Erler (Aut) 36 63 63; Flavio Cobolli (Ita) b. Julien Cagnina (Bel) 61 33 rit; Federico Iannaccone (Ita) b. Camilo Ugo Carabelli (Arg) 57 63 64; Giulio Zeppieri (Ita) b. Lucas Miedler (Aut) 46 62 64; Andrey Kuznetsov (Rus) b. Sumit Nagal (Ind) 64 76; Jozef Kovalik (Svk) vs Julian Lenz (Ger) in serata.

IL PROGRAMMA di DOMANI. Iniziano domani gli ottavi di finale del Challenger Atp “Città di Como”. Quattro i match di singolare in calendario, compresi i due derby italiani tra Gaio e Moroni (alle 10) e tra Iannaccone e Bonadio (a seguire sempre sul Centrale). Il programma del campo principale sarà chiuso da Andrea Arnaboldi che tornerà a giocare davanti al pubblico di casa contro lo slovacco Andrej Martin. Sempre domani secondo turno anche per la testa di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier, contro Joao Menezes. Il programma prevede anche la disputa di ben sette doppi.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Federico Gaio vs Gian Marco Moroni

2. [WC] Federico Iannaccone vs Riccardo Bonadio

3. [PR] Andrea Arnaboldi vs [3] Andrej Martin

4. [1] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [WC] Federico Iannaccone / Alessandro Motti

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Marco Bortolotti / Martin Cuevas

2. [1] Daniel Altmaier vs Joao Menezes

3. [Alt] Mariano Kestelboim / Camilo Ugo Carabelli vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

4. Joao Menezes / Matheus Pucinelli De Almeida vs [2] Luis David Martinez / Andrea Vavassori

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler / Luca Margaroli vs [4] Andre Begemann / Albano Olivetti

2. Filippo Baldi / Julian Ocleppo vs Alexander Erler / Lucas Miedler

3. Geoffrey Blancaneaux / Tristan Lamasine vs [WC] Francesco Forti / Giulio Zeppieri