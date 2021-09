Us Open: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Incredibile vittoria di Andreas Seppi che annulla 5 palle match e batte Marton Fucsovics. Fabio Fognini esce di scena. Disastro di Lorenzo Sonego contro Otte. L’azzurro spreca l’impossibile. Eliminati anche Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso

Bellissima vittoria di Andreas Seppi, numero 89 ATP, che ha sconfitto all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics, n.41 ATP, in un match incredibile e dopo aver annullato nel tiebreak del quinto set ben cinque match point al giocatore magiaro, ben due annullati con Marton alla battuta.

Al secondo turno Andreas Seppi sfiderà Hubert Hurkacz classe 1997 e n.13 ATP.

Da segnalare che Seppi, nel match che è durato 4 ore e 4 minuti, nel quinto e decisivo set avanti per 4 a 2 subiva il controbreak nel settimo gioco.

Sul 6 a 5 l’azzurro mancava una palla match, ma alla battuta c’era il magiaro e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Seppi sotto per 1 a 4 con due minibreak e poi per 4 a 6 annullava complessivamente 5 palle match e lui alla quinta del tiebreak e alla sesta palla match complessiva chiudeva l’incredibile partita per 15 punti a 13.

Sconfitta al quinto set per Fabio Fognini, n.31 del ranking e 28 del seeding, alla tredicesima partecipazione in questo torneo dove nel 2015 ha raggiunto gli ottavi eliminando Rafa Nadal: il 34enne di Arma di Taggia è stato superato al tiebreak del quinto set da Vasek Pospisil, n.58 ATP.

Peccato per Fabio che si è fatto rimontare due set di vantaggio e nel quinto e decisivo set è stato avanti per 4 a 1 prima di subire la rimonta e perdere al tiebreak decisivo per 7 punti a 4.

Amarissima sconfitta per Lorenzo Sonego, n.23 del ranking e 20esima testa di serie, battuto a sorpresa dal tedesco Oscar Otte, n.144 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 67(8) 75 76(4) 76(1) dopo 4 ore e 3 minuti di partita.

Sonego paga a carissimo prezzo l’aver sprecato l’impossibile nel corso del match. Nel secondo set era in vantaggio di 5 a 2 e poi sul 5 a 4, 15-40, mancava due palle set sul servizio del tedesco prima di perdere la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set Lorenzo sprecava ancora tantissimo. Avanti per 4 a 1 subiva nuovamente il ritorno del tedesco che brekkava l’azzurro nel settimo game e impattava sul 4 pari.

Nel tiebreak Otte era più freddo e conquistava la frazione per 7 punti a 4 , piazzando dal 4 pari un parziale di 3 punti consecutivi.

Nel quarto set Lorenzo faceva anche di peggio. Avanti per 4 a 0 cedeva i due break di vantaggio con il tedesco che ancora una volta si aggiudicava la frazione al tiebreak (7-1) vincendo la partita in questo modo.

Esce di scena Gianluca Mager, n.71 ATP, superato da Jordan Thompson, n.59 ATP, al tiebreak del quinto set.

Da segnalare che Mager nel quinto e decisivo set dopo aver annullato due palle break nel primo e al terzo gioco sul 2 a 1, dal 15-40, mancava ben 4 palle break.

Si andava al tiebreak decisvio e qui Mager si spegneva. L’azzurro infatti andava subito sotto per 0 a 4 poi per 1 a 5 prima di uscire dal torneo per 7 punti a 3.

Out all’esordio Stefano Travaglia, n.100 ATP, è alla sua quarta partecipazione al tabellone principale. Il 29enne di Ascoli Piceno è stato superato in tre set dal francese Corentin Moutet, n.88 ATP, con il punteggio di 64 75 76 (3).

Niente da fare per Salvatore Caruso, n.113 ATP, alla sua seconda presenza nel main draw agli Us Open dopo che lo scorso anno ha saputo spingersi fino al terzo turno, fermato da Andrey Rublev. Il 28enne di Avola è stato sconfitto dal giapponese Kei Nishikori, n.56 ATP, alla sua undicesima partecipazione in questo torneo, con il risultato di 61 61 57 63 dopo 2 ore e 40 minuti di partita.

La dea bendata aveva abbinato un giovane “padrone di casa”, al via con wild card, a Marco Cecchinato, n.81 del ranking, alla quinta presenza nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il 28enne palermitano però è uscito di scena per mano del 18enne Zachary Svajda, n.716 ATP, già nel 2019 in campo a New York, in quattro set.

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 1° Turno

Grandstand – Ore: 17:00

1°Inc. S. Caruso vs K. Nishikori



Slam Us Open S. Caruso S. Caruso 1 1 7 3 K. Nishikori K. Nishikori 6 6 5 6 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2°Inc. J. Chardy vs M. Berrettini



Slam Us Open J. Chardy J. Chardy 6 6 3 M. Berrettini [6] M. Berrettini [6] 7 7 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 17:00

3°Inc. M. Purcell vs J. Sinner



Slam Us Open M. Purcell M. Purcell 4 2 6 2 J. Sinner [13] J. Sinner [13] 6 6 4 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4°Inc. F. Fognini vs V. Pospisil



Slam Us Open F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 6 1 3 6 V. Pospisil V. Pospisil 2 3 6 6 7 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 2-1 → 3-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Pospisil 15-0 30-0 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 17:00

2°Inc. M. Trevisan vs C. Vandeweghe



Slam Us Open M. Trevisan M. Trevisan 6 7 C. Vandeweghe C. Vandeweghe 1 5 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 C. Vandeweghe 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Vandeweghe 15-0 4-0 → 4-1 C. Vandeweghe 15-0 4-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 2-0 → 3-0 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

1°Inc. L. Musetti vs E. Nava



Slam Us Open L. Musetti L. Musetti 6 6 6 6 E. Nava E. Nava 7 4 1 3 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Nava 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Nava 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2°Inc. O. Otte vs L. Sonego



Slam Us Open O. Otte O. Otte 6 7 7 7 L. Sonego [20] L. Sonego [20] 7 5 6 6 Vincitore: O. Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 O. Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 O. Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 17:00

2°Inc. A. Seppi vs M. Fucsovics



Slam Us Open A. Seppi A. Seppi 2 7 6 2 7 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 5 4 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 12*-11 12*-12 13-12* 13-13* 14*-13 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Seppi 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3°Inc. M. Cecchinato vs Z. Svajda



Slam Us Open M. Cecchinato M. Cecchinato 6 7 4 4 Z. Svajda Z. Svajda 7 5 6 6 Vincitore: Z. Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Z. Svajda 15-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 17:00

2°Inc. C. Moutet vs S. Travaglia



ATP ATP US Open Moutet C. Moutet C. 6 7 7 Travaglia S. Travaglia S. 4 5 6 Vincitore: Moutet C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Court 15 – Ore: 17:00

2°Inc. J. Thompson vs G. Mager