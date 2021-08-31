Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 31 Agosto 2021

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
W60 Collonge-Bellerive 60000 – 1st Round Md, 2nd Round Q
Camilla Rosatello vs [8] Amandine Hesse Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
[8] Verena Meliss vs [13] Jenny Duerst ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
W60 Prague 60000 – 1st Round
Gabriela Ce vs [5] Lucia Bronzetti Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare
W25 Vienna 25000 – 1st Round
Ekaterina Kazionova vs [4] Jessica Pieri ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
W25 Trieste 25000 – 2nd Round Q, 1st Round Md
[1] Martina Colmegna vs [15] Diletta Cherubini ore 09:30
ITF Trieste
M. Colmegna [1]
6
6
D. Cherubini [15]
1
1
Vincitore: M. Colmegna
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Colmegna
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 5-1
D. Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-0 → 5-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
M. Colmegna
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
D. Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
[3] Aurora Zantedeschi vs [10] Arina Gabriela Vasilescu 2 incontro dalle 09:30
ITF Trieste
A. Zantedeschi [3]•
0
0
0
A. Vasilescu [10]
0
6
1
Vincitore: A. Vasilescu per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
A. Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
A. Vasilescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Angelica Moratelli vs [4] Mirjam Bjorklund 2 incontro dalle 13:30
Il match deve ancora iniziare
[2] Tara Wurth vs [12] Federica Rossi ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
[5] Vanda Lukacs vs Eleonora Alvisi 2 incontro dalle 09:30
ITF Trieste
V. Lukacs [5]•
1
7
1
0
E. Alvisi
2
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Alvisi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
V. Lukacs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
E. Alvisi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
E. Alvisi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Lukacs
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
V. Lukacs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
V. Lukacs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
V. Lukacs
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
E. Alvisi
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-3 → 2-3
V. Lukacs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Alvisi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
[8] Federica Arcidiacono vs [9] Angelica Raggi 3 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
[4] Yuliana Lizarazo vs Laura Mair 2 incontro dalle 09:30
ITF Trieste
Y. Lizarazo [4]
6
6
L. Mair
4
3
Vincitore: Y. Lizarazo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Lizarazo
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
L. Mair
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-2 → 5-3
L. Mair
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Y. Lizarazo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
L. Mair
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
Y. Lizarazo
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
L. Mair
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Mair
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 6-4
Y. Lizarazo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
L. Mair
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-1 → 5-1
Y. Lizarazo
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
L. Mair
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Y. Lizarazo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Amanda Carreras vs [6] Bianca Turati Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Cairo 15000 – 1st Round
Yusra Hegy vs Giorgia Pinto Non prima delle 11:00
ITF Cairo
Y. Hegy
0
2
G. Pinto
6
6
Vincitore: G. Pinto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hegy
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
G. Pinto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Pinto
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
G. Pinto
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-3 → 0-4
G. Pinto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Linda Salvi vs [8] Chelsea Vanhoutte ore 10:00
ITF Cairo
L. Salvi
6
6
C. Vanhoutte [8]
2
4
Vincitore: L. Salvi
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Vanhoutte
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Salvi
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
L. Salvi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Vanhoutte
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
L. Salvi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Vanhoutte
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Salvi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Vanhoutte
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
L. Salvi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
C. Vanhoutte
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
L. Salvi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Vanhoutte
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-1 → 1-1
L. Salvi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[7] Anita Bertoloni vs Irene Lavino ore 10:00
ITF Cairo
A. Bertoloni [7]
3
1
I. Lavino
6
6
Vincitore: I. Lavino
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Lavino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Bertoloni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
I. Lavino
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Bertoloni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bertoloni
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
A. Bertoloni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
I. Lavino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Lavino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
I. Lavino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Bertoloni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
W15 Aix-en-Provence 15000 – 2nd Round Q
[7] Costanza Traversi vs [14] Schena Benamar 2 incontro dalle 10:00
ITF Aix-en-provence
C. Traversi [7]•
0
1
0
S. Benamar [14]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Traversi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
S. Benamar
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
S. Benamar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Traversi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Asya Colombo vs Daniela Glanzer Non prima delle 11:00
ITF Monastir
A. Colombo
0
D. Glanzer
0
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