Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 31 Agosto 2021

31/08/2021 10:08 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

SUI W60 Collonge-Bellerive 60000 – 1st Round Md, 2nd Round Q
Camilla Rosatello ITA vs [8] Amandine Hesse FRA Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

[8] Verena Meliss ITA vs [13] Jenny Duerst SUI ore 10:00

Il match deve ancora iniziare


CZE W60 Prague 60000 – 1st Round
Gabriela Ce BRA vs [5] Lucia Bronzetti ITA Non prima delle 12:00

Il match deve ancora iniziare


AUT W25 Vienna 25000 – 1st Round
Ekaterina Kazionova RUS vs [4] Jessica Pieri ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare


ITA W25 Trieste 25000 – 2nd Round Q, 1st Round Md
[1] Martina Colmegna ITA vs [15] Diletta Cherubini ITA ore 09:30

ITF Trieste
M. Colmegna [1]
6
6
D. Cherubini [15]
1
1
Vincitore: M. Colmegna
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[3] Aurora Zantedeschi ITA vs [10] Arina Gabriela Vasilescu ROU 2 incontro dalle 09:30

ITF Trieste
A. Zantedeschi [3]
0
0
0
A. Vasilescu [10]
0
6
1
Vincitore: A. Vasilescu per ritiro
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Angelica Moratelli ITA vs [4] Mirjam Bjorklund SWE 2 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare

[2] Tara Wurth CRO vs [12] Federica Rossi ITA ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

[5] Vanda Lukacs HUN vs Eleonora Alvisi ITA 2 incontro dalle 09:30

ITF Trieste
V. Lukacs [5]
1
7
1
0
E. Alvisi
2
5
6
0
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[8] Federica Arcidiacono ITA vs [9] Angelica Raggi ITA 3 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

[4] Yuliana Lizarazo COL vs Laura Mair ITA 2 incontro dalle 09:30

ITF Trieste
Y. Lizarazo [4]
6
6
L. Mair
4
3
Vincitore: Y. Lizarazo
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Amanda Carreras GBR vs [6] Bianca Turati ITA Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare


EGY W15 Cairo 15000 – 1st Round
Yusra Hegy EGY vs Giorgia Pinto ITA Non prima delle 11:00

ITF Cairo
Y. Hegy
0
2
G. Pinto
6
6
Vincitore: G. Pinto
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Linda Salvi ITA vs [8] Chelsea Vanhoutte BEL ore 10:00

ITF Cairo
L. Salvi
6
6
C. Vanhoutte [8]
2
4
Vincitore: L. Salvi
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[7] Anita Bertoloni ITA vs Irene Lavino ITA ore 10:00

ITF Cairo
A. Bertoloni [7]
3
1
I. Lavino
6
6
Vincitore: I. Lavino
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FRA W15 Aix-en-Provence 15000 – 2nd Round Q
[7] Costanza Traversi ITA vs [14] Schena Benamar FRA 2 incontro dalle 10:00

ITF Aix-en-provence
C. Traversi [7]
0
1
0
S. Benamar [14]
0
6
0
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TUN W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Asya Colombo ITA vs Daniela Glanzer AUT Non prima delle 11:00

ITF Monastir
A. Colombo
0
D. Glanzer
0
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