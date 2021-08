Us Open: Tsitsipas supera Andy Murray in una battaglia epica (e controversa) di quasi cinque ore

Stefanos Tsitsipas, il numero tre del mondo e uno dei contendenti naturali per il titolo degli US Open, ha resistito in una partita che passerà alla storia degli US Open 2021, qualificandosi dopo una grande battaglia per il secondo turno dell’edizione di quest’anno dell’ultimo Grand Slam della stagione.

Il 23enne greco ha sconfitto il britannico Andy Murray, ex numero uno del mondo, attualmente fuori dalla top 100 ed ex campione di questo torneo (nel 2012), per 2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3 e 6-4, in una partita durata 4h50 (! ) -, incontro epico e controverso, segnato dalle accuse di Murray, che ha detto che il greco stava fingendo e dai continui tentativi di coaching di suo padre da Patrick Mouratoglou ma, sopratutto, dalle lunghe uscite di Tsitsipas dal campo per andare negli spogliatoi, che sono diventati famosi negli ultimi tornei. Alla fine, Murray ha offerto a Tsitsipas una delle più fredde strette di mano della sua carriera da professionista.

Tsitsipas, affronterà al secondo turno il francese Adrian Mannarino, che ha superato in una battaglia di cinque set il connazionale Pierre Hugues Herbert.