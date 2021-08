Jannik Sinner: “L’obiettivo è diventare un grande giocatore a 23/24 anni”

A 20 anni, Jannik Sinner è uno dei giovani da cui ci si aspetta di più per quanto riguarda il futuro del tennis.

L’italiano, che giocherà agli US Open, ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Gazzetta Delo Sport, ha rivelato l’età in cui spera di essere al top del suo gioco. “L’obiettivo è diventare un grande giocatore a 23/24 anni. Con il mio team prenderemo come riferimento alcuni tennisti che hanno avuto una stagione simile alla mia quando avevano la mia età o un anno più vecchio o un anno più giovane. Non cercheremo mai di confrontarci con Nadal, che è irraggiungibile”, ha dichiarato l’attuale numero 16 del mondo.

“La mia mentalità è quella di vincere ogni torneo che disputo, ma so anche che avrò delle brutte giornate, quindi non smetterò mai di sorridere” .

Ricordiamo che Sinner, affronterà domani l’australiano Max Purcell nel primo turno degli US Open.