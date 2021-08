Wilander: “Non sarei sorpreso se Djokovic vincesse questo US Open e dopo nessun altro Slam”

Mats Wilander è da anni uno dei commentatori più apprezzati, diventato “uomo degli Slam” per Eurosport. Con US Open oggi al via, ecco alcuni pensieri dell’ex n.1 svedese, inclusa una ipotesi sul futuro di Djokovic: la vittoria a NY 2021 e quindi giù il sipario nei Majors.

“Raggiungere il 21esimo Slam è un fardello pesante” afferma Mats, “realizzare il vero Grande Slam è qualcosa di sensazionale, l’opportunità di raggiungere un risultato che forse lui stesso pensava impossibile. L’opportunità di farlo è il motivo per cui lo considero il favorito per la vittoria a US Open. Intendiamoci, non sarei sorpreso se vincesse il prossimo US Open e poi non vincesse mai più un altro Grande Slam”.

Secondo Wilander la bruciante sconfitta alle Olimpiadi non avrà effetto sul serbo, ma sul resto della truppa sì: “Penso che quello che è successo alle Olimpiadi non influenzerà Novak Djokovic, ma influenzerà gli altri giocatori. Penseranno che se Carreno Busta può battere Djokovic per una medaglia, allora è una opportunità perché Carreno Busta non ha le stesse armi di Zverev o Daniil Medvedev, non ha un ottimo servizio, ma può riuscire a battere Novak Djokovic. Degli altri 127 giocatori nel tabellone, penso che così almeno 70-80 giocatori pensano di avere una possibilità di battere Djokovic, ma non credo che questo faccia una grande differenza per lui. Per lui è solo una partita di tennis”.

Lo svedese pensa che il dominio di Novak sia prossimo al termine, ma che su terra e erba possa restare fortissimo a lungo. “Penso che sarà molto difficile per Novak rimanere in testa a lungo perché i nuovi giocatori (Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Rubley e Shapovalov) sono ottimi tennisti, fisicamente preparati. Stanno giocando partite importanti, stanno prendendo i rischi in campo, stanno servendo alla grande, giocano in modo aggressivo, sono fisicamente migliorati, non ancora al livello di Novak ma sono molto più giovani. Penso che sarà difficile per Djokovic nel corso della prossima stagione restare in vetta. Invece credo che su terra ed erba lui sarà ancora il più forte, non sui campi in cemento che sono i preferiti di tutti gli altri. Ci sono pochissimi giocatori che possono giocare sulla terra battuta al suo livello e ancora di meno su erba. Se Novak vincerà altri Grande Slam? Molto probabile, ma non sono sicuro di quando”.

Marco Mazzoni