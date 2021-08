Challenger St. Tropez: Il Main Draw. Due italiani ai nastri di partenza

Challenger St. Tropez – Tabellone Principale – terra

(1) Bonzi, Benjamin vs Bourgue, Mathias

(Alt) Jacquet, Kyrian vs Istomin, Denis

(Alt) Guinard, Manuel vs Couacaud, Enzo

(WC) Van Assche, Luca vs (6) Ymer, Elias

(4) Gunneswaran, Prajnesh vs Grenier, Hugo

Qualifier vs Qualifier

Janvier, Maxime vs (Alt) Lestienne, Constant

Fabbiano, Thomas vs (7) Celikbilek, Altug

(8) Kokkinakis, Thanasi vs (Alt) Aragone, JC

Qualifier vs Bergs, Zizou

Marcora, Roberto vs Coppejans, Kimmer

(WC) Royer, Valentin vs (3) Barrere, Gregoire

(5) Safiullin, Roman vs (WC) Cazaux, Arthur

Muller, Alexandre vs Masur, Daniel

(Alt) Wu, Tung-Lin vs Soeda, Go

Qualifier vs (2) O’Connell, Christopher