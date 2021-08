Trofeo Oremplast: Parte il tabellone finale

Prosegue spedito nonostante le bizze di Giove Pluvio il 18° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda dotato di un montepremi di 3000 euro e che si concluderà domenica 5 settembre. Dopo le prime giornate di gara dedicate ai 4ª categoria (tra i sei promossi alla fase successiva anche i “padroni di casa” Nicola Gualanduzzi e Paolo Barzanti), la sezione di 3ª categoria manda in scena infatti le sfide che decideranno gli otto giocatori qualificati al tabellone principale. In lizza anche alcuni portacolori del club organizzatore, quali Giacomo Caroli (3.1) e i 3.3 Massimo Albertazzi e Luca Degiovanni.

Nel frattempo sono arrivate a quota novanta le iscrizioni al torneo (giudice arbitro è Roberto Montesi, direttrice di gara Cristina Ricci) che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale – quella 2021 è l’edizione numero 28 del torneo – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale.

In cima al seeding figura il bolognese Luca Pancaldi (2.2), già vincitore quattro anni fa di questo torneo, che avrà come principali rivali tre giovani classificati 2.3: il riminese Alberto Morolli (Tennis Club Riccione) e i due atleti del Tennis Modena che svolgono anche attività internazionale quali Leonardo Taddia e Federico Marchetti, finalista nell’edizione 2018 (non ancora 18enne) e che proprio pochi giorni fa nel Future ITF di Lesa (25.000 dollari) ha guadagnato i suoi primi punti ATP.

A questi che sulla carta sono i principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro allo sloveno (nato in Argentina) Tomas Lipovsek Puches, vincitore dodici mesi fa in finale sul ravennate Michele Vianello, si aggiungono l’altro emiliano Luca Parenti (2.4, La Meridiana Casinalbo), Giacomo Gobbi (2.4, Tennis Club Viterno) e Alessio De Bernardis, componente del team di serie A1 del Ct Massa Lombarda, proprio come l’under 18 Marco Cinotti (2.6), pure lui ai nastri di partenza con l’intenzione di recitare un ruolo da outsider. Discorso che vale pure per il 2.5 Filippo Di Perna (Tennis Club Viserba), Mattia Bandini (2.6, Tennis Villa Carpena) e i fratelli Edoardo (2.6, Ct Zavaglia Ravenna) ed Enrico Lanza Cariccio (2.7, Tennis Club Riccione).

“Ancora una volta il Trofeo Oremplast ha saputo richiamare giocatori di qualità, in particolare numerosi giovani di valore, pur con un calendario molto affollato di competizioni in questo periodo – commenta il presidente Fulvio Campomori – Ci apprestiamo dunque a vivere un’altra intensa settimana di sport, insieme ai tanti appassionati che come tradizione seguono il torneo, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza legate al coronavirus. Come già accaduto in passato, ci sono tutti i presupposti perché il nostro Open funga di nuovo da trampolino di lancio per giocatori emergenti, fornendo loro la possibilità di mettersi in evidenza. Sulla scorta di quanto avvenuto dodici mesi fa quando Lorenzo Rottoli si spinse fino alle semifinali con alcuni “positivi” di rilievo, l’auspicio è che tra i protagonisti ci siano proprio alcuni dei ragazzi che difendono i colori del nostro circolo”.

RISULTATI

Tabellone di 3ª categoria, terzo turno: Alberto Bezzi (3.4)-Mirco Borsarini (3.3) 6-3 6-0, Paolo Siracusano (3.3)-Francesco Fabbri (3.4) 6-1 6-4, Leone Spadoni (3.2)-Giovanni Sandrini (3.3) 6-0 6-2, Luca De Giovanni (3.3)-Luca Galuppi (3.4) 6-3 6-0, Massimo Albertazzi (3.3)-Luca Morosini (3.5) 6-3 7-5, Tommaso Servadei (3.2)-Bernardino Albertazzi (3.4) 4-6 6-0 6-0, Leonardo Venturi (3.4)-Luca Caprioni (3.3) 6-3 6-4, Lorenzo Ossani (3.4)-Jacopo Gamberini (3.2) 6-3 3-6 6-3.

2° turno: Alberto Bezzi (3.4)-Federico Giacchetti (3.5) 6-0 6-4, Francesco Fabbri (3.4)-Alberto Ancarani (4.3) 6-4 0-1 ritiro, Giovanni Sandrini (3.3)-Luca Rosetti (Nc) 6-4 2-6 6-3, Bernardino Albertazzi (3.4)-Paolo Barzanti (4.1) 3-6 7-5 6-1, Leonardo Venturi (3.4)-Alessandro Caravita (3.4) 0-6 6-2 6-2, Lorenzo Ossani (3.4)-Sergio Antonio Geminiani (3.5) 3-6 6-4 6-1.