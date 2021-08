Franco Agamenone vince il torneo Challenger di Praga. Prima vittoria in carriera nel circuito challenger. Da Lunedì sarà nei top 300

Prima vittoria in carriera

Prima vittoria in carriera nel circuito challenger per Franco Agamenone che ha vinto questa mattina il torneo Challenger 50 di Praga.

Il 28enne italo-argentino, (n.330 ATP), ha dominato la finale superando il britannico Ryan Peniston (n.351 ATP) con il risultato di 63 61.

Per Franco si tratta come dicevamo della prima vittoria in carriera nel circuito challenger alla prima finale conquistata. Da Lunedì sarà nei top 300. ATP.

CH CH Prague 3 Peniston R. Peniston R. 3 1 Agamenone F. Agamenone F. 6 6 Vincitore: Agamenone F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Agamenone F. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Peniston R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Agamenone F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Peniston R. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Agamenone F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Peniston R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Agamenone F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Peniston R. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Peniston R. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

1 Aces 12 Double Faults 177% (36/47)1st Serve 69% (42/61)47% (17/36) 1st Serve Points Won 69% (29/42)27% (3/11)2nd Serve Points Won 47% (9/19)38% (3/8) Break Points Saved 80%(4/5)8 Service Games Played 831% (13/42) 1st Serve Return Points Won 53% (19/36)53% (10/19)2nd Serve Return Points Won 73% (8/11)20%(1/5)Break Points Converted 63%(5/8)8 Return Games Played 843% (20/47)Service Points Won 62%(38/61)38%(23/61)Return Points Won 57%(27/47)40%(43/108)Total Points Won 60%(65/108)