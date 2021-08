Us Open: Il programma completo di Lunedì 30 Agosto 2021. In campo tre italiane

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Keys vs S. Stephens

A. Murray vs S. Tsitsipas

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Bouzkova vs N. Osaka

R. Gasquet vs D. Medvedev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

D. Vekic vs G. Muguruza

J. Isner vs B. Nakashima

M. Linette vs C. Gauff

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

N. Stojanovic vs A. Sabalenka

R. Bautista Agut vs N. Kyrgios

Grandstand – Ore: 17:00

C. Giorgi vs S. Halep

A. Rublev vs I. Karlovic

C. Ruud vs J. Tsonga

V. Azarenka vs T. Martincova

Court 17 – Ore: 17:00

E. Donskoy vs F. Auger-Aliassime

A. Kerber vs D. Yastremska

E. Svitolina vs R. Marino

F. Tiafoe vs C. Eubanks

Court 5 – Ore: 17:00

R. Berankis vs D. Schwartzman

D. Collins vs C. Suárez Navarro

G. Dimitrov vs S. Riffice

E. Navarro vs C. McHale

Court 10 – Ore: 17:00

T. Monteiro vs D. Evans

H. Watson vs K. Juvan

K. Mladenovic vs J. Konta

C. Norrie vs C. Alcaraz

Court 13 – Ore: 17:00

D. Lajovic vs B. Paire

M. Giron vs A. Hoang

A. Parks vs O. Danilovic

E. Mertens vs R. Peterson

Court 4 – Ore: 17:00

Y. Putintseva vs K. Kanepi

M. Kukushkin vs P. Andujar

M. Vondrousova vs E. Ruse

G. Pella vs F. Krajinovic

Court 6 – Ore: 17:00

F. Lopez vs B. Zapata Miralles

E. Rybakina vs A. Sasnovich

I. Jorovic vs M. Osorio Serrano

M. Kecmanovic vs A. Rinderknech

Court 7 – Ore: 17:00

J. Vesely vs K. Anderson

M. Trungelliti vs A. Davidovich Fokina

T. Pironkova vs D. Kasatkina

A. Cornet vs O. Jabeur

Court 8 – Ore: 17:00

M. Sherif vs A. Kalinina

C. Garin vs N. Gombos

A. Molcan vs C. Ilkel

Court 9 – Ore: 17:00

P. Gojowczyk vs U. Humbert

P. Herbert vs A. Mannarino

R. Masarova vs A. Bogdan

V. Grammatikopoulou vs A. Blinkova

Court 11 – Ore: 17:00

A. Li vs K. Kucova

M. Cilic vs P. Kohlschreiber

B. Krejcikova vs A. Sharma

D. Koepfer vs Q. Halys

Court 12 – Ore: 17:00

F. Bagnis vs T. Daniel

S. Errani vs E. Alexandrova

A. Petkovic vs I. Begu

K. Majchrzak vs E. Ruusuvuori

Court 14 – Ore: 17:00

L. Fernandez vs A. Konjuh

P. Martinez vs J. Duckworth

A. Popyrin vs R. Albot

B. Pera vs T. Zidansek

Court 15 – Ore: 17:00

H. Laaksonen vs J. Millman

C. Garcia vs H. Dart

B. Van de Zandschulp vs C. Taberner

J. Paolini vs Y. Shvedova