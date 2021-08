Us Open: Djokovic vola verso il Grande Slam. Berrettini è la speranza azzurra, a Sinner serve un’impresa

Us Open 2021

Gli Us Open 2021 possono rappresentare un pezzo di storia indelebile per il tennis. Novak Djokovic, dopo aver mancato la medaglia alle Olimpiadi, punta a conquistare il quarto major stagionale e dunque a completare il Grande Slam: per gli esperti di 888sport.it è un’impresa più che fattibile, offerta solamente a 1,60. Il numero uno al mondo serbo sembra avere pochi avversari sulla carta. I più temibili sono il russo Daniil Medvedev, dato a 5, e quell’Alexander Zverev che lo ha battuto proprio a Tokyo a sorpresa tanto che il tedesco paga 6 volte la posta giocata.

Matteo Berrettini fa parte del gruppo dei principali favoriti, seppur le quote non parlino proprio a favore del romano: dopo la finale di Wimbledon, l’azzurro sogna il primo Slam della carriera a quota 18. Gli altri italiani guardano da lontano il trofeo americano. Chi sembra avere qualche chance è Jannik Sinner, già vincitore a Washington sul cemento a stelle e strisce: l’altoatesino è dato a 31. Serve invece un miracolo a Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, entrambi proposti a 351.