Us Open: Il sorteggio degli Italiani. Ben 14 azzurri al via

Matteo Berrettini, n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha un esordio da prendere con le molle contro il francese Jeremy Chardy, n.69 ATP, alla tredicesima partecipazione a questo torneo.

Jannik Sinner, n.16 ATP e 13esimo favorito del seeding, inizierà il suo cammino affrontando l’australiano Max Purcell, n.205 ATP, in gara con una wild card.

Attende invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni Lorenzo Sonego, n.23 del ranking ATP e 20esima testa di serie

Fabio Fognini, n.32 del ranking e 28 del seeding, affronta il canadese Vasek Pospisil, n.58 ATP, alla decima apparizione in questo torneo, dove lo scorso anno si è spinto fino agli ottavi.

Gianluca Mager, n.70 ATP, alla sua seconda volta nel tabellone principale a New York sfiderà all’esordio Jordan Thompson, n.59 ATP.

Lorenzo Musetti, n.58 ATP, all’esordio nel main draw degli US Open dove è stato finalista a livello junior nel 2018, ritrova come avversario l’americano Emilio Nava, n.382 ATP e destinatario di una wild card sconfitto nella finale degli Australian Open junior 2019.

Marco Cecchinato, n.80 del ranking, se la vedrà con il 18enne Zachary Svajda, n.713 ATP.

Andreas Seppi, numero 88 ATP, avrà di fronte l’ungherese Marton Fucsovics, n.42 ATP.

Stefano Travaglia, n.100 ATP, è alla sua quarta partecipazione al tabellone principale, sfiderà il francese Corentin Moutet, n.87 ATP.

Salvatore Caruso, n.113 ATP, parte nettamente sfavorito contro il giapponese Kei Nishikori, n.55 ATP.

Nel femminile Camila Giorgi, n.36 del ranking mondiale, ha “pescato” subito una delle protagoniste più attese come la rumena Simona Halep, attualmente n.13 WTA e 12esima testa di serie, rientrata di recente a Montreal dopo il lungo stop per l’infortunio al polpaccio.

Jasmine Paolini trova dall’altra parte della rete la kazaka Yaroslava Shvedova, n.449 WTA, in gara con il ranking protetto.

Martina Trevisan, n.105 della classifica mondiale, per il suo debutto assoluto nel main draw a Flushing Meadows è chiamata a misurarsi con la statunitense Coco Vandeweghe, n.160 WTA, in gara grazie ad una wild card.

Sara Errani, n.112 WTA, è stata sorteggiata con la russa Ekaterina Alexandrova n.34 del ranking mondiale e 32esima testa di serie