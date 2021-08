Us Open: Il Tabellone Principale Femminile. Camila Giorgi sfiderà Simona Halep

Us Open – Parte Alta

(1) A. Barty vs V. Zvonareva

C. Burel vs C. Tauson

S. Rogers vs M. Brengle

S. Cirstea vs (29) V. Kudermetova

(22) K. Muchova vs S. Sorribes Tormo

S. Hsieh vs C. Liu

H. Baptiste vs S. Zhang

J. Brady vs QUALIFIER

(11) B. Bencic vs A. Rus

M. Trevisan vs C. Vandeweghe

M. Doi vs S. Sanders

A. Potapova vs (23) J. Pegula

(28) A. Kontaveit vs S. Stosur

J. Teichmann vs QUALIFIER

F. Ferro vs N. Hibino

(7) I. Swiatek vs QUALIFIER

(4) K. Pliskova vs C. McNally

Z. Diyas vs A. Anisimova

A. Tomljanovic vs K. Volynets

(30) P. Martic vs QUALIFIER

(24) P. Badosa vs A. Van Uytvanck

V. Gracheva vs QUALIFIER

A. Krueger vs QUALIFIER

A. Riske vs (14) A. Pavlyuchenkova

(10) P. Kvitova vs P. Hercog

D. Kovinic vs QUALIFIER

A. Sevastova vs K. Siniakova

M. Kostyuk vs (17) M. Sakkari

(27) J. Ostapenko vs N. Podoroska

L. Samsonova vs QUALIFIER

L. Davis vs QUALIFIER

V. Golubic vs (6) B. Andreescu

Us Open – Parte Bassa

(5) E. Svitolina vs QUALIFIER

A. Bogdan vs QUALIFIER

M. Vondrousova vs QUALIFIER

T. Pironkova vs (25) D. Kasatkina

(19) E. Rybakina vs A. Sasnovich

C. Garcia vs QUALIFIER

A. Li vs QUALIFIER

C. Giorgi vs (12) S. Halep

(16) A. Kerber vs D. Yastremska

A. Kalinina vs QUALIFIER

M. Keys vs S. Stephens

M. Linette vs (21) C. Gauff

(31) Y. Putintseva vs K. Kanepi

L. Fernandez vs QUALIFIER

A. Parks vs QUALIFIER

M. Bouzkova vs (3) N. Osaka

(8) B. Krejcikova vs QUALIFIER

E. Navarro vs C. McHale

K. Mladenovic vs J. Konta

S. Errani vs (32) E. Alexandrova

(18) V. Azarenka vs T. Martincova

J. Paolini vs Y. Shvedova

A. Petkovic vs I. Begu

D. Vekic vs (9) G. Muguruza

(15) E. Mertens vs R. Peterson

A. Blinkova vs QUALIFIER

I. Jorovic vs M. Osorio Serrano

A. Cornet vs (20) O. Jabeur

(26) D. Collins vs C. Suárez Navarro

H. Watson vs K. Juvan

B. Pera vs T. Zidansek

N. Stojanovic vs (2) A. Sabalenka