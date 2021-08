WTA 250 Chicago e Cleveland: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 250 Chicago (USA) – Quarti di Finale , cemento

CENTER COURT – 11:00am at 6:00 PM (your time)

CZ Marketa Vondrousova (5) – FR Alize Cornet (9)



WTA WTA Chicago Vondrousova M. Vondrousova M. 0 6 4 2 Cornet A. • Cornet A. 0 2 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cornet A. 2-4 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Cornet A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Vondrousova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Vondrousova M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cornet A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Vondrousova M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CZ Tereza Martincova – SE Rebecca Peterson



Il match deve ancora iniziare

UA Elina Svitolina (1) – FR Kristina Mladenovic (7)



Il match deve ancora iniziare

UA Marta Kostyuk (8) – RU Varvara Gracheva



Il match deve ancora iniziare

WTA WTA Chicago Kichenok L. / Ninomiya M. Kichenok L. / Ninomiya M. Chan H. / Chan L. Chan H. / Chan L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

UAJP Kichenok L / Ninomiya M (4) – TWTW Chan H-C / Chan L (2)

ROUA Kichenok N / Olaru R (3) – THTW Hsieh Y / Plipuech P



WTA WTA Chicago Kichenok N. / Olaru I. Kichenok N. / Olaru I. 7 6 Hsieh Y. / Plipuech P. Hsieh Y. / Plipuech P. 6 3 Vincitore: Kichenok N. / Olaru I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hsieh Y. / Plipuech P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Kichenok N. / Olaru I. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hsieh Y. / Plipuech P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

WTA 250 Cleveland (USA) – Quarti di Finale, cemento

STADIUM COURT – 10:00am at 4:00 PM (your time)

RO Irina-Camelia Begu – BY Aliaksandra Sasnovich



WTA WTA Cleveland Begu I. Begu I. 6 6 Sasnovich A. Sasnovich A. 2 4 Vincitore: Begu I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Begu I. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Sasnovich A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Begu I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Begu I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sasnovich A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Sasnovich A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2

RU Daria Kasatkina (1) – PL Magda Linette (6)



WTA WTA Cleveland Kasatkina D. Kasatkina D. 1 2 Linette M. Linette M. 6 6 Vincitore: Linette M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Linette M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Linette M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Linette M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Linette M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Linette M. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Kasatkina D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Linette M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Linette M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Linette M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ES Sara Sorribes Tormo (7) – CN Shuai Zhang



WTA WTA Cleveland Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 0 6 1 Zhang S. • Zhang S. 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Zhang S. 1-0 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Zhang S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Zhang S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Zhang S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zhang S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

NOUS Eikeri U / Harrison C – FRUS Lechemia E / Neel I



Il match deve ancora iniziare

CZ Katerina Siniakova – EE Anett Kontaveit (2)



Il match deve ancora iniziare

INUS Mchale C / Mirza S – CZCN Hradecka L / Zhang S (3)



Il match deve ancora iniziare