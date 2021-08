Us Open: Il programma di Giovedì 26 Agosto 2021

Court 17 – Ore: 17:00

A. Friedsam vs J. Loeb

U. Blanch vs G. Elias

C. Eubanks vs P. Gunneswaran

K. Pliskova vs R. Anderson

B. Bonzi vs A. Kovacevic

Court 5 – Ore: 17:00

K. Majchrzak vs J. Wolf

N. Parrizas Diaz vs F. Di Lorenzo

M. Bolkvadze vs E. Raducanu

B. Van de Zandschulp vs B. Shelton

D. Lao vs P. Ormaechea

Court 10 – Ore: 17:00

R. Haase vs P. Gojowczyk

S. Murray Sharan vs M. Niculescu

S. Baez vs C. Harrison

E. Kalieva vs C. Bucsa

I. Bara vs V. Duval

Court 13 – Ore: 17:00

R. Sramkova vs R. Brantmeier

J. Menezes vs M. Cressy

M. Krueger vs H. Rune

U. Arconada vs K. Rakhimova

H. Laaksonen vs A. Tabilo

Court 4 – Ore: 17:00

F. Gaio vs J. Rodionov

D. Papamichail vs D. Galfi

R. Marino vs Y. Bonaventure

M. Kukushkin vs J. Jung

Court 6 – Ore: 17:00

M. Buzarnescu vs J. Niemeier

Z. Bergs vs M. Marterer

A. Konjuh vs J. Grabher

E. Gomez vs E. Couacaud

I. Karlovic vs H. Dellien

Court 7 – Ore: 17:00

A. Schmiedlova vs L. Tsurenko

H. Gaston vs R. Bemelmans

C. O’Connell vs M. Moraing

V. Grammatikopoulou vs A. Kalinskaya

Court 8 – Ore: 17:00

B. Zapata Miralles vs R. Marcora

F. Di Sarra vs U. Radwanska

K. Boulter vs V. Diatchenko

K. Zuk vs Q. Halys

Court 9 – Ore: 17:00

M. Melnikova vs H. Tan

Z. Kolar vs A. Molcan

K. Kucova vs H. Chang

F. Horansky vs E. Gulbis

B. Rola vs G. Moroni

Court 11 – Ore: 17:00

F. Verdasco vs C. Ilkel

F. Jones vs J. Cristian

D. Dzumhur vs Z. Khan

V. Tomova vs B. Haddad Maia

Y. Sugita vs T. Kokkinakis

Court 12 – Ore: 17:00

F. Cerundolo vs J. Ficovich

E. Ruse vs K. Nara

J. Burrage vs S. Voegele

M. Zanevska vs E. Liang

M. Trungelliti vs L. Broady

Court 14 – Ore: 17:00

A. Sharma vs S. Bandecchi

M. Janvier vs P. Lorenzi

G. Minnen vs M. Hontama

G. Soeda vs A. Hoang

Court 15 – Ore: 17:00

C. Lestienne vs O. Otte

L. Arruabarrena vs R. Masarova

M. Copil vs E. Donskoy

L. Stefanini vs H. Dart

Court 16 – Ore: 17:00

J. Lehecka vs I. Marchenko

R. Jani vs Y. Naito

M. Sherif vs Y. Hatouka

O. Dodin vs A. Bondar