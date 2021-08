Serena Williams da’ forfait agli Us Open

Anche per stavolta Serena Williams dovrà mettere da parte il sogno di conquistare il 24o titolo del Grande Slam (record assoluto detenuto da Margaret Smith Court), un obiettivo che rincorre ormai da quattro anni abbondanti.

L’americana, attuale numero 22 del ranking mondiale, ha infatti annunciato che non prenderà parte ai prossimi US Open – in programma dal 30 agosto – a causa di uno strappo ad un polpaccio. In questo 2021 la statunitense (che festeggerà quarant’anni il prossimo 26 settembre) ha raggiunto le semifinali agli Australian Open, gli ottavi al Roland Garros, venendo però poi eliminata subito al primo turno a Wimbledon, dove si è anche ritirata per un problema fisico.