Caos a Winston-Salem: il giocatore che ha perso al primo turno di qualificazione è entrato in tabellone e Rubin ci scherza sopra

La settimana dell’ATP 250 Winston-Salem, l’ultimo torneo maschile del circuito ATP prima degli US Open, è segnata da una serie di ritiri dell’ultimo minuto, che hanno già visto cinque giocatori entrare nel main draw con lo status di lucky loser.

Il primo è stato Noah Rubin, che ha perso contro Andy Murray pochi minuti dopo uscire sconfitto da un match difficile nelle qualificazioni, ma nel frattempo altri quattro giocatori sono entrati nel main draw ma sono stati più fortunati di Rubin.

Infatti non hanno avuto solo dei giorni di riposo, ma due di loro sono entrati direttamente al secondo turno , in quanto hanno sostituito i giocatori che erano teste di serie e che avevano avuto il bye all’esordio.

Per non parlare di chi è stato perfino ripescato dopo essere stato sconfitto al primo turno di quali (si tratto di Edoardo Nava).

Rubin ha già reagito ironicamente sui social media…“5 LL e continuo a contare. Scusate il disturbo. Ora ho fatto. Ci vediamo ragazzi”.