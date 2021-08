Gilbert Versier (medico del Tour de France): “Operazione al piede per Nadal? Sarebbe la fine della carriera”

L’operazione al piede non è una opzione per risolvere i problemi di Rafa Nadal, anzi, in caso di intervento la sua carriera di fatto terminerebbe. Ad affermarlo Gilbert Versier, medico del Tour de France e chirurgo specializzato in ortopedia all’ospedale militare di Vincennes, in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe. Il parere tranchant del luminare transalpino viene dalla sua esperienza maturata con moltissimi sportivi di alto livello.

Spiega il dottore: “La patologia chiamata sindrome di Muller-Weiss è una malattia congenita, che porta alla perdita della vascolarizzazione dell’osso che, non ricevendo sangue, alla fine muore, andando in necrosi. È congenita. Alcuni hanno i piedi piatti, altri hanno le arcate completamente collassate, con un piede valgo che favorisce questo tipo di patologia. Ha la tendenza a condensare e schiacciare la colonna dell’alluce, dove si ha il maggior sostegno. È un percorso molto lungo, che porta l’osso a degradare diventando sempre più doloroso per via dell’artrosi che sopraggiunge. È insolito per uno sportivo così giovane, la letteratura medica lo cataloga come problema che si riscontra soprattutto in donne ultra cinquantenni”

“L’operazione? Tecnicamente è un intervento fattibile, ma viene scelta soltanto come ultima opzione, quando chi ne soffre arriva ad uno stadio così avanzato che lo costringe a dolori atroci fino all’impossibilità di camminare normalmente, non sembra la situazione di Nadal che ha giocato fino pochi giorni fa. Tuttavia devo affermare che se Rafael sceglie di sottoporsi all’operazione, di fatto non potrebbe più giocare professionalmente perché dopo l’intervento il piede avrebbe enorme difficoltà ad adattarsi al suolo, quindi sarebbe impossibile correre. Esistono altre vie chirurgiche per quel problema, come sezionare una parte dell’osso o intervenire con un inserto di tessuto osseo, ma restiamo nel campo di opzioni che non consentono un recupero tale da permettere la pratica dell’attività agonistica di massimo livello”.

Pertanto secondo Versier, l’unica strada che permetterebbe a Nadal di continuare a giocare è evitare l’operazione continuando a curare il piede in modo conservativo. “Serve il riposo per calmare il dolore e permettere all’osso di ricevere sangue, è un trattamento conservativo che andrà incontro ad alti e bassi. Come sta facendo da anni, dovrà lavorare sulle suole, da rifare almeno due o tre volte l’anno a seconda dell’evoluzione della situazione”.

Nadal ha dichiarato di soffrire di questo problema fin dal 2005, è riuscito a gestirlo piuttosto bene visti gli incredibili successi e l’enorme stress a cui ha sottoposto tutto il suo fisico in carriera. Stavolta la situazione sembra un po’ più seria. Non ci resta che aspettare l’inizio del 2022 per ritrovarlo in campo e vedere se potrà di nuovo sprintare verso altri grandi successi.

