US Open aumenta i prize money, più 22%. Ai vincitori 2,5 mln $, al primo turno 75mila

Dopo il durissimo anno 2020, segnato dalla pandemia, US Open torna alla normalità, anzi, si supera. Gli organizzatori hanno annunciato i Prize money per il torneo che scatterà lunedì prossimo con i tabelloni principali, con un montepremi record per lo Slam della “grande mela”. US Open infatti distribuirà ben 57,5 ​​milioni di dollari, segnando un aumento del 22% rispetto alla scorsa edizione. Interessante segnalare che la fase preliminare offrirà quasi sei milioni di dollari, una vera boccata d’ossigeno per tutti quei giocatori che settimana dopo settimana “sgominato” sul circuito Challenger.

Ecco gli assegni in palio per i partecipanti, ricordando che uomini e donne avranno lo stesso trattamento:

Vincitori: $ 2,500,000

Finalisti: $ 1,250,000

Semifinalisti: $ 675,000

Quarti di finale: $ 425,000

Ottavi di finale: $ 265,000

Terzo turno: $ 180,000

Secondo turno: $ 115,000

Primo turno: $ 75,000

Da notare l’importante incremento per coloro che usciranno al primo turno, ben 23% in più rispetto allo scorso anno. Un Prize money davvero importante, non lontano dalla vittoria di un ATP 250 (questa settimana il successo a Winston-Salem frutterà 96mila $).

Mike Dowse, direttore esecutivo dell’USTA, ha dichiarato al sito ufficiale del torneo: “Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti noi, la pandemia ha avuto un profondo impatto sulla salute finanziaria della USTA. Tuttavia, lavoriamo e continuiamo a lavorare duramente per garantire che il tennis continui a prosperare a lungo termine a tutti i livelli. Gli US Open sono una vetrina impareggiabile di tutto ciò che di meraviglioso c’è nel nostro sport e i giocatori ne sono parte integrante. Siamo orgogliosi di riportare i nostri compensi ai giocatori ai livelli pre-pandemia”.

Marco Mazzoni