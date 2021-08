WTA 1000 Cincinnati: Titolo ad Ashleigh Barty

Jil Teichmann (WTA 76) non è riuscita a coronare una settimana semplicemente da incorniciare con un successo. Nella finale del WTA 1000 di Cincinnati, la prima in carriera a questo livello, la 24enne è stata dominata da Ashleigh Barty (1) con il punteggio di 6-3 6-1.

Nella prima frazione, in cui a faticare a mantenere il servizio è comunque stata la nativa di Barcellona, si è decisa nelle ultime battute: il differenziato repertorio dell’australiana ha messo in difficoltà la mancina svizzera incapace di manifestare le sue rotazioni. Il secondo set è invece stato un affare esclusivamente della n.1 del mondo che ha dominato Jil per 6-1.