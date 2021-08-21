WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Martina Trevisan nel Md
WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale
(1/WC) Daria Kasatkina vs Kaja Juvan
Anna Danilina vs Catherine McNally
Storm Sanders vs Qualifier
Shuai Zhang vs (6) Magda Linette
(3) Ekaterina Alexandrova vs Irina-Camelia Begu
(WC) Maria Mateas vs Polona Hercog
Aliaksandra Sasnovich vs Christina McHale
Bernarda Pera vs (5) Nadia Podoroska
(7) Sara Sorribes Tormo vs Qualifier
Vera Zvonareva vs Qualifier
Liudmila Samsonova vs (WC) Bethanie Mattek-Sands
Martina Trevisan vs (4) Johanna Konta
(8) Shelby Rogers vs Katerina Siniakova
Anna Blinkova vs Jil Teichmann
Qualifier vs Caroline Garcia
Lauren Davis vs (2) Anett Kontaveit
WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione
(1) Ulrikke Eikeri vs Andreea Mitu
(WC) Eleana Yu vs (7) Nagi Hanatani
(2) Alexa Glatch vs Chieh-Yu Hsu
Ena Shibahara vs (6) Sophie Chang
(3) Emina Bektas vs (WC) Anna Roggenburk
Yaroslava Shvedova vs (5) Linda Fruhvirtova
(4) Catherine Harrison vs Tori Kinard
Tara Moore vs (8) Shiho Akita
TAG: Martina Trevisan, WTA Cleveland, WTA Cleveland 2021
2 commenti
Konta sarebbe incommensurabile con Trevisan in condizioni normali, ma non è apparsa ultimamente in buone condizioni fisiche.
SAMSONOVA
LINETTE
ALEXANDROVA
SINIAKOVA
KASATKINA
PODOROSKA
ZVONAREVA
KONTAVEIT