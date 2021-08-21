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WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Martina Trevisan nel Md

21/08/2021 01:17 2 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

USA WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale
(1/WC) Daria Kasatkina RUS vs Kaja Juvan SLO
Anna Danilina KAZ vs Catherine McNally USA
Storm Sanders AUS vs Qualifier
Shuai Zhang CHN vs (6) Magda Linette POL

(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs Irina-Camelia Begu ROU
(WC) Maria Mateas USA vs Polona Hercog SLO
Aliaksandra Sasnovich BLR vs Christina McHale USA
Bernarda Pera USA vs (5) Nadia Podoroska ARG

(7) Sara Sorribes Tormo ESP vs Qualifier
Vera Zvonareva RUS vs Qualifier
Liudmila Samsonova RUS vs (WC) Bethanie Mattek-Sands USA
Martina Trevisan ITA vs (4) Johanna Konta GBR

(8) Shelby Rogers USA vs Katerina Siniakova CZE
Anna Blinkova RUS vs Jil Teichmann SUI
Qualifier vs Caroline Garcia FRA
Lauren Davis USA vs (2) Anett Kontaveit EST


USA WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione
(1) Ulrikke Eikeri NOR vs Andreea Mitu ROU
(WC) Eleana Yu USA vs (7) Nagi Hanatani JPN

(2) Alexa Glatch USA vs Chieh-Yu Hsu TPE
Ena Shibahara JPN vs (6) Sophie Chang USA

(3) Emina Bektas USA vs (WC) Anna Roggenburk USA
Yaroslava Shvedova KAZ vs (5) Linda Fruhvirtova CZE

(4) Catherine Harrison USA vs Tori Kinard USA
Tara Moore GBR vs (8) Shiho Akita JPN

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2 commenti

Octagon 21-08-2021 01:35

Konta sarebbe incommensurabile con Trevisan in condizioni normali, ma non è apparsa ultimamente in buone condizioni fisiche.

 2
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Tasso73 21-08-2021 01:29

SAMSONOVA

LINETTE

ALEXANDROVA
SINIAKOVA

KASATKINA
PODOROSKA
ZVONAREVA
KONTAVEIT

 1
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+1: Vasco90