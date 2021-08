WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Martina Trevisan nel Md

WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale

(1/WC) Daria Kasatkina vs Kaja Juvan

Anna Danilina vs Catherine McNally

Storm Sanders vs Qualifier

Shuai Zhang vs (6) Magda Linette

(3) Ekaterina Alexandrova vs Irina-Camelia Begu

(WC) Maria Mateas vs Polona Hercog

Aliaksandra Sasnovich vs Christina McHale

Bernarda Pera vs (5) Nadia Podoroska

(7) Sara Sorribes Tormo vs Qualifier

Vera Zvonareva vs Qualifier

Liudmila Samsonova vs (WC) Bethanie Mattek-Sands

Martina Trevisan vs (4) Johanna Konta

(8) Shelby Rogers vs Katerina Siniakova

Anna Blinkova vs Jil Teichmann

Qualifier vs Caroline Garcia

Lauren Davis vs (2) Anett Kontaveit

WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione

(1) Ulrikke Eikeri vs Andreea Mitu

(WC) Eleana Yu vs (7) Nagi Hanatani

(2) Alexa Glatch vs Chieh-Yu Hsu

Ena Shibahara vs (6) Sophie Chang

(3) Emina Bektas vs (WC) Anna Roggenburk

Yaroslava Shvedova vs (5) Linda Fruhvirtova

(4) Catherine Harrison vs Tori Kinard

Tara Moore vs (8) Shiho Akita