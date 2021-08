John Isner su Jannik Sinner: “Ha assolutamente tutto per fare la storia. Lo considero una delle grandi stelle future del nostro sport”

John Isner ha messo a segno una sorpresa parziale ieri battendo il nostro Jannik Sinner, una delle nuove stelle del circuito ATP a Cincinnati. L’esperienza del gigante americano ha prevalso, ma Isner è stato pieno di elogi per l’azzurro.

“Posso anche trascinare i miei piedi sul campo, ma se servo bene e sono continuo nei miei giochi di servizio, so che alla fine avrò una possibilità. Ero molto stanco. Sinner? Ha assolutamente tutto per fare la storia, ma ciò che mi sorprende di più è la sua mentalità. Lo considero una delle grandi stelle future del nostro sport. Non è ancora vicino al suo picco“, ha detto.

D’altra parte, il 34enne Isner ha sorpreso tutti dicendo che giocherà poco dopo Cincinnati. “Ho intenzione di giocare poco, dato che ho deciso di giocare solo gli US Open e Indian Wells dopo questo torneo. Finisco l’anno con 12 tornei fatti, non mi interessa la classifica”, ha spiegato Isner.