Tsitsipas non si vaccinerà “finché non sarà obbligatorio”. Ma è stato testimonial della campagna anti-covid in Grecia

In questa calda e “pazza” estate, arriva una notizia quantomeno particolare da Cincinnati. Il n.3 del mondo Stefanos Tsitsipas ha dichiarato alla stampa di non essersi ancora vaccinato. Rispondendo alla domanda di un giornalista statunitense, che gli chiedeva se fosse già vaccinato contro il Covid-19 o intendesse usufruire della possibilità di farlo nei tornei nord americani, ecco la risposta di Tsitsipas: “Ad un certo punto dovrò vaccinarmi, ne sono abbastanza sicuro, ma al momento non è stato reso obbligatorio per gareggiare quindi non l’ho fatto, no”.

Essendo il vaccino ancora una libera scelta, non c’è niente di male nella decisione del greco, ma… l’aspetto curioso è che Stefanos la scorsa estate è stato uno dei testimonial più importanti per la campagna anti-covd nel suo paese, essendo uno dei personaggi più noti, amati e seguiti. Infatti Stefanos ha posato per foto e ha girato un video per la campagna “Noi restiamo al sicuro”, lanciata dal governo greco per spingere la popolazione a rispettare le diverse misure preventive contro il coronavirus. Nel video, passeggiando lungo una spiaggia, il tennista parla della necessità di rispettare le misure ed essere responsabili in ogni momento “per poter abbracciare chi amiamo”, in quanto tutti siamo potenzialmente vulnerabili al virus.

Le sue parole sono arrivate ben presto in patria, scatenando forti reazioni sui social network da parte dei suoi connazionali che hanno mostrato il loro dissenso e disappunto per la decisione del tennista, modello per i giovani. Proprio i più giovani sono in queste settimane nel mirino del governo, per spingerli alla vaccinazione e rispettare misure di distanziamento al rientro dalle vacanze per non mettere in pericolo i propri familiari. Tra i più critici verso Stefanos il ministro dei Lavori Pubblici che ha condiviso la notizia sul suo account Twitter con le dichiarazioni del tennista e ha commentato “Che peccato!”.

Il mondo del tennis è ancora assai diviso sul tema vaccini. Il n.1 Novak Djokovic è un convinto “no vax”, ha dichiarato più volte che farà il vaccino soltanto se questo diventerà obbligatorio per poter competere, sollevando moltissime riserve in merito (l’anno scorso nel corso della pandemia si era reso protagonista di molti video in cui parlava delle sue idee in merito); al contrario Roger Federer si è vaccinato lo scorso maggio, incoraggiando tutti a seguirlo. Ancor più netto il pensiero di Rafa Nadal che ha dichiarato alla stampa: “L’unica via che abbiamo per uscire da questo incubo è la vaccinazione, È nostra responsabilità come essere umani accettarlo. Sono consapevole che una piccola parte della popolazione avrà effetti collaterali, ma gli effetti del virus sono enormemente più pericolosi”.

Marco Mazzoni