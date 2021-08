Combined Cincinnati: Il programma completo di Mercoledì 18 Agosto 2021

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. UA Elina Svitolina (4) – DE Angelique Kerber

2. US Cori Gauff – JP Naomi Osaka (2)

3. [1] Daniil Medvedev vs [WC] Mackenzie McDonald

4. Lloyd Harris vs [3] Alexander Zverev

5. FR Caroline Garcia (Q) – ES Garbine Muguruza (8)

6. Sebastian Korda vs [2] Stefanos Tsitsipas

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Bublik vs Grigor Dimitrov

2. [9] Hubert Hurkacz vs [WC] Andy Murray

3. AU Ashleigh Barty (1) – GB Heather Watson (Q)

4. ES Paula Badosa – BY Aryna Sabalenka (3)

5. [WC] Frances Tiafoe vs [10] Diego Schwartzman (non prima ore: 01:00)

6. CZ Karolina Pliskova (5) – KZ Yulia Putintseva

Stadium 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Karen Khachanov vs [12] Felix Auger-Aliassime

2. [4] Andrey Rublev vs Marin Cilic (non prima ore: 18:00)

3. [11] Jannik Sinner vs John Isner

4. Gael Monfils vs [14] Alex de Minaur

5. TN Ons Jabeur – PL Iga Swiatek (6)

6. ESES Badosa P / Sorribes Tormo S – USUS Gauff C / Mcnally C

7. US Jessica Pegula – RO Simona Halep (

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. CA Bianca Andreescu (7) – CZ Karolina Muchova

2. CZ Petra Kvitova (11) – RU Veronika Kudermetova

3. LV Jelena Ostapenko – US Jennifer Brady (13)

4. US Shelby Rogers – CH Belinda Bencic (10)

5. CZ Barbora Krejcikova (9) – UA Dayana Yastremska

6. HRSI Jurak D / Klepac A (8) – USPL Mattek-Sands B / Swiatek I

Porsche Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Dominik Koepfer vs [7] Pablo Carreno Busta

2. [PR] Guido Pella vs Fabio Fognini

3. [8] Casper Ruud vs Reilly Opelka (non prima ore: 19:00)

4. [Q] Tommy Paul vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 21:00)

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. BE Elise Mertens (15) – KZ Elena Rybakina

2. US Bernarda Pera (WC) – CH Jil Teichmann (WC)

3. US Alison Riske – BY Victoria Azarenka (14)

4. PLUS Linette M / Pera B (WC) – AUCN Stosur S / Zhang S

5. CABR Dabrowski G / Stefani L (6) – BYUS Azarenka V / Pegula J

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs Wesley Koolhof / Jan-Lennard Struff

2. TWBE Hsieh S W / Mertens E (1) – BYRU Blinkova A / Sasnovich A

3. RUKZ Kudermetova V / Rybakina E – INTN Jabur O / Mirza S

4. EERU Kasatkina D / Kontaveit A – CZCZ Krejcikova B / Siniakova K (2)

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tim Puetz / Michael Venus vs [7] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs Felix Auger-Aliassime / Marcus Daniell

3. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

4. Daniel Evans / Neal Skupski vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner

5. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini (non prima ore: 22:00)