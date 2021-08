Jannik Sinner: “Voglio giocare bene, migliorare ogni giorno e continuare a imparare”

Jannik Sinner ieri ha appena compiuto 20 anni, ma è una delle grandi promesse del circuito ATP. In realtà, più che promettere, l’azzurro ha già confermato queste aspettative in vari momenti, come recentemente a Washington, dove ha vinto il titolo più importante della sua carriera finora. Attualmente sta giocando al Masters 1000 di Cincinnati, Sinner ha iniziato il suo torneo battendo Federico Delbonis, e gli è stato chiesto se stava sentendo la pressione extra. La risposta non poteva essere più chiara.

“È stata una buona vittoria. Ho attraversato alcuni momenti difficili nel secondo set, che avrei dovuto vincere prima, ma questo è il tennis e l’importante era trovare nuove soluzioni. Pressione? Certo che c’è un po’, è normale ma non mi interessa cosa pensano gli altri. Voglio giocare bene, migliorare ogni giorno e continuare a imparare, che è il mio ‘obiettivo principale”, ha sottolineato l’azzurro.