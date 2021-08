Naomi Osaka tiene di nuovo una conferenza stampa dopo tre mesi e piange due volte (Video)

La numero due del mondo Naomi Osaka è tornata in conferenza stampa lunedì per la prima volta dal WTA 1000 di Roma più di tre mesi fa, e le cose non sono andate affatto bene.

Dopo quattro domande (e risposte) tranquille, la 23enne giapponese è crollata in lacrime mentre rispondeva a una domanda di un giornalista di una pubblicazione locale di Cincinnati, che – con un tono un po’ aggressivo – ha messo in discussione l’incapacità di Osaka di trattare con i giornalisti nonostante i benefici dell’esposizione che la stampa le dà per essere, tra le altre cose, la sportiva più pagata al mondo.

“Ci dovrebbe essere una regola che ci permetta una volta o l’altra di rispondervi in modo diverso, senza dover venire qui. Anche noi abbiamo giornate no e non dovremmo essere multati per non fare conferenze stampa”, ha detto la giapponese, che ha finito per piangere e vedere la sua conferenza stampa interrotta. Più tardi, la giapponese si è commossa parlando della delicata situazione di Haiti, la terra di suo padre.

Stuart Duguid, l’agente di Naomi Osaka, ha reagito alla situazione, identificando il giornalista che le ha fatto la domanda – si tratta di Paul Daugherty, del ‘Cincinnati Enquire’ – e chiamandolo un bullo. “Aveva un comportamento davvero terribile. Tutti quelli che erano alla conferenza su zoom saranno d’accordo con questo. I rapporti tra giocatori e giornalisti sono tesi in questo momento a causa di domande come questa. Dire che il successo di Osaka fuori dal campo è legato alla stampa e non avere il senso della realtà”.