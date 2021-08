Combined Cincinnati: Il programma completo di Lunedì 16 Agosto 2021

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Barbora Krejcikova vs Daria Kasatkina

2. [11] Petra Kvitova vs Madison Keys (non prima ore: 18:30)

3. Daniel Evans vs [10] Diego Schwartzman

4. [Q] Richard Gasquet vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00)

5. Maria Sakkari vs Angelique Kerber (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jannik Sinner vs Federico Delbonis

2. Taylor Fritz vs Albert Ramos-Vinolas

3. [15] Elise Mertens vs Nadia Podoroska (non prima ore: 21:00)

4. Danielle Collins vs Shelby Rogers (non prima ore: 01:00)

5. [WC] Brandon Nakashima vs [WC] Mackenzie McDonald

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabio Fognini vs Nikoloz Basilashvili

2. Marton Fucsovics vs [12] Felix Auger-Aliassime

3. Cori Gauff / Catherine McNally vs [5] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk

4. [Q] Kevin Anderson vs Karen Khachanov

5. Ekaterina Alexandrova vs [13] Jennifer Brady (non prima ore: 01:00)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs Jan-Lennard Struff

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs Lloyd Harris

3. Filip Krajinovic vs [14] Alex de Minaur

Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jil Teichmann vs Sorana Cirstea

2. Jelena Ostapenko vs Tamara Zidansek

3. Paula Badosa vs Petra Martic

4. Yulia Putintseva vs [Q] Shuai Zhang

5. Alison Riske vs [Q] Leylah Fernandez

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ellen Perez / Kveta Peschke vs [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan

2. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [Q] Heather Watson (non prima ore: 18:30)

3. [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns vs Daria Kasatkina / Anett Kontaveit (non prima ore: After Suitable Rest)

4. Hayley Carter / Sabrina Santamaria vs Anna Blinkova / Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Victoria Azarenka / Jessica Pegula vs Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya

2. Jelena Ostapenko / Jil Teichmann vs Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva (non prima ore: After Suitable Rest)

3. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [8] Raven Klaasen / Ben McLachlan

2. Andrey Golubev / Andreas Mies vs [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe

3. [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini vs Jamie Murray / Max Purcell