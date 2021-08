Masters 1000 Toronto: Successo finale di Daniil Medvedev

Il Masters 1000 di Toronto è andato a Daniil Medvedev (ATP 2), che all’ultimo atto ha battuto per 6-4 6-3 il sorprendente finalista Reilly Opelka (32). Per il russo si tratta del quarto torneo di questo livello vinto in carriera dopo Cincinnati, Shanghai (2019) e Parigi-Bercy (2020). In stagione il 25enne e testa di serie numero 1 del tabellone in Canada si era già imposto a Marsiglia e Maiorca. Per il 23enne statunitense è la prima sconfitta in finale, dopo i successi a New York (2019) e Delray Beach (2020).

ATP ATP Toronto Medvedev D. Medvedev D. 6 6 Opelka R. Opelka R. 4 3 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Opelka R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Opelka R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Opelka R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Medvedev D. 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1