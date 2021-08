Nuovo intervento per Roger Federer. Ritorno in campo forse nel 2022 “Spero di tornare nel circuito. ma sono realista, so quanto è difficile alla mia età affrontare ancora un intervento chirurgico”

Ancora problemi per Roger Federer. Lo svizzero ha comunicato tramite un video sui suoi canali social che dovrà sottoporsi a una terza operazione al ginocchio destro e che quindi non tornerà per quest’anno sul circuito ATP. “Per diverse settimane avrò bisogno di nuovo delle stampelle e sarò assente dai campi per diversi mesi”.

Il 40enne ha poi spiegato: “Vi voglio dare un aggiornamento su quello che è successo dopo Wimbledon. Ho effettuato diversi controlli e tutti i dottori mi hanno consigliato una nuova operazione. E sarà quello che farò”.

Per il 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, non è però ancora ora del ritiro: “Spero di tornare nel circuito. ma sono realista, so quanto è difficile alla mia età affrontare ancora un intervento chirurgico”. Ma lo svizzero assicura che farà di tutto perché la sua volontà “è quella di tornare sano. Dopo voglio camminare senza problemi”.