WTA 1000 Montreal: Il Trionfo di Camila Giorgi. Applausi per la campionessa italiana al primo successo in carriera in un torneo WTA 1000

Camila Giorgi ha coronato un fantastico sogno aggiudicandosi questa sera il torneo WTA 1000 di Montreal.

Nella sfida per il titolo la 29enne di Macerata, n.71 del ranking – per la prima volta approdata all’ultimo atto in un “1000” – ha sconfitto per 63 75, in un’ora e quaranta minuti di partita, la ceca Karolina Pliskova, n.6 del ranking e quarta testa di serie, battuta per la terza volta in questo 2021.

E’ la seconda italiana di sempre a vincere un torneo di questa categoria dopo Flavia Pennetta ad Indian Wells 2014.

Per la Giorgi si tratta del terzo successo in carriera nel circuito maggiore.

Onore anche al coach di Camila, Sergio Giorgi ad aver ottenuto da coach un successo così prestigioso.

La Pliskova nel terzo gioco del primo set ha annullato due palle-break, la prima con un ace e la seconda con un servizio vincente (2-1). Nel sesto gioco è stata Camila a salvarne una al termine di uno scambio mozzafiato (3-3) e in quello successivo, alla seconda opportunità, ha strappato la battuta alla ceca che ha sfogato tutta la sua frustrazione sulla malcapitata racchetta, rimediando anche un “warning”. Giorgi ha confermato il vantaggio (5-3) e poi con un secondo break ha incamerato la frazione per 6 a 3.

Nel secondo parziale l’azzurra ha allungato a cinque la striscia di giochi vinti ma Pliskova ha fermato l’emorragia dopo aver annullato una delicatissima palla-break impattando sull’1 pari. Nel quarto game l’azzurra ha piazzato il break che però nel game successivo con due doppi falli di fila ha restituito.

Sul 5 a 6 la Pliskova ha pagato la tensione contro una Camila scatenata che ha chiuso 7-5 piazzando il break decisivo nel 12 esimo gioco conquistando una fondamentale vittoria per la sua carriera.