WTA 1000 Montreal: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Camila Giorgi (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – Quarti di Finale, cemento

CENTRE COURT – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

BY Aryna Sabalenka (1) – BY Victoria Azarenka (8)



Il match deve ancora iniziare

CZ Karolina Pliskova (4) – ES Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

non prima 7:00pm at 1:00 AM (your time)

Camila Giorgi – Cori Gauff (15)



Il match deve ancora iniziare

Jabeur – Pegula



Il match deve ancora iniziare

COURT ROGERS – 12:00pm at 6:00 PM (your time

HRSI Jurak D / Klepac A (6) – USCL Guarachi A / Krawczyk D (4)



Il match deve ancora iniziare

NOUS Eikeri U / Harrison C – RUKZ Kudermetova V / Rybakina E



Il match deve ancora iniziare

BEBY Mertens E / Sabalenka A (1) – CABR Dabrowski G / Stefani L (5)



Il match deve ancora iniziare