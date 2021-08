Juan Martin Del Potro ritorna ad allenarsi

Il tempo scorre e il ritorno di Juan Martín Del Potro potrebbe essere più vicino che mai. Il 32 enne argentino continua a lottare per recuperare dalla quarta operazione al ginocchio destro ed ha condiviso le immagini di una sessione di allenamento che lascia i fan sognare per un ritorno all’azione il più presto possibile. Senza alcun tipo di protezione nella zona interessata, Del Potro è andato a Miami, dove si gioca il Masters 1000, e ha colto l’occasione per mettersi in forma.

Va ricordato che l’obiettivo principale della torre di Tandil era di giocare nei giochi olimpici, ma, data l’impossibilità di essere pronto in tempo, l’argentino continua a lavorare per tornare il più presto possibile. Tuttavia, una nuova previsione non è ancora stata data, anche se le notizie più recenti indicano un percorso che, almeno, permetterà l’Albiceleste per tornare a competere al massimo livello.