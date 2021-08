Masters 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal: Il programma di Giovedìì 12 Agosto 2021

Masters 1000 Toronto

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov vs [3] Stefanos Tsitsipas

2. [4] Andrey Rublev vs John Isner

3. [8] Diego Schwartzman vs [10] Roberto Bautista Agut

4. [1] Daniil Medvedev vs [Q] James Duckworth (non prima ore: 01:00)

5. Nikoloz Basilashvili vs [7] Hubert Hurkacz

Rogers 5G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Casper Ruud vs Dusan Lajovic

2. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Daniel Evans / Neal Skupski

3. Reilly Opelka vs Lloyd Harris

4. [11] Gael Monfils vs [LL] Frances Tiafoe (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Golubev / Andreas Mies vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs Wesley Koolhof / Austin Krajicek

3. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matwe Middelkoop / Luke Saville vs Alexander Bublik / Cristian Garin

2. Aslan Karatsev / Dusan Lajovic vs [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 20:00)

WTA 1000 Montreal

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

BY Aryna Sabalenka (1) – CA Rebecca Marino (WC)

GR Maria Sakkari (11) – BY Victoria Azarenka (8)

US Cori Gauff (15) – GB Johanna Konta

TN Ons Jabeur (13) – CA Bianca Andreescu (2)

US Danielle Collins – US Jessica Pegula

COURT ROGERS – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

ES Sara Sorribes Tormo – CZ Katerina Siniakova

CZ Karolina Pliskova (4) – US Amanda Anisimova (Q)

Petra Kvitova (7) – Camila Giorgi

COURT 9 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

GBUS Bektas E / Moore T – CABR Dabrowski G / Stefani L (5)

HRSI Jurak D / Klepac A (6) – PLDE Heisen V / Rosolska A

BEBY Mertens E / Sabalenka A (1) – CACA Fernandez L A / Marino R (WC)

CZCZ Pliskova Ka / Muchova K – RUKZ Kudermetova V / Rybakina E

CZAU Perez E / Peschke K (7) – PLUS Linette M / Pera B