Stan Wawrinka non giocherà nemmeno agli Us Open

Non è ancora giunto il momento di tornare per Stan Wawrinka (ATP 31).

Lo svizzero non potrà fare il suo rientro agli US Open, in quanto non si è ancora del tutto ripreso fisicamente dopo la seconda operazione subita al piede sinistro. Il 36enne è lontano dai campi da marzo, quando perse al primo turno di Doha contro il sudafricano Lloyd Harris (49)