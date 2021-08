WTA 1000 Montreal: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – 1°-2° Turno, cemento

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

US Cori Gauff (15) – LV Anastasija Sevastova



Il match deve ancora iniziare

CZ Katerina Siniakova – ES Garbine Muguruza (5)



Il match deve ancora iniziare

CZ Petra Kvitova (7) – FR Fiona Ferro



Il match deve ancora iniziare

GB Harriet Dart (Q) – CA Bianca Andreescu (2)



Il match deve ancora iniziare

RO Sorana Cirstea – BY Victoria Azarenka (8)



Il match deve ancora iniziare

COURT ROGERS – 11:00am at 5:00 PM (your time)

UA Dayana Yastremska – US Sloane Stephens (WC)



Il match deve ancora iniziare

FR Caroline Garcia (Q) – RU Anastasia Pavlyuchenkova (10)



Il match deve ancora iniziare

CA Carol Zhao (WC) – ES Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

HR Petra Martic – RU Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

US Danielle Collins – CH Jil Teichmann



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

EE Anett Kontaveit – US Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

RU Veronika Kudermetova – KZ Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

BE Alison van Uytvanck (Q) – HR Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

EEGB Dart H / Kontaveit A – CZCZ Pliskova Ka / Muchova K



Il match deve ancora iniziare

CZAU Perez E / Peschke K (7) – UAJP Kichenok L / Ninomiya M



Il match deve ancora iniziare

USN Melichar N / Schuurs D(3) – NOUS Eikeri U / Harrison C



Il match deve ancora iniziare

COURT 9 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CN Shuai Zhang – GB Johanna Konta



Il match deve ancora iniziare

Camila Giorgi – BE Elise Mertens (9)



Il match deve ancora iniziare

KZ Elena Rybakina (12) – RU Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

LVUA Ostapenko J / Yastremska D – CNJP Hozumi E / Zhang S



Il match deve ancora iniziare

PLUS Linette M / Pera B – GEGB Kalashnikova O / Watson H



Il match deve ancora iniziare

NZNL Routliffe E / van Der Hoek R – PLDE Heisen V / Rosolska A



Il match deve ancora iniziare