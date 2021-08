Challenger di Como: si riparte da Caruso e Martin ma occhio ai giovani

Ci siamo. Nell’animo una voglia matta di cancellare con un colpo di spugna il maledetto 2020. Il Challenger Atp “Città di Como” riparte dopo l’interruzione, causa pandemia, dello scorso anno. L’evento, che ripoterà il tennis professionistico in riva al Lario, sulla terra rossa del Tennis Como a Villa Olmo, ha compiuto in queste ore il primo passo ufficiale con la chiusura delle iscrizioni. Si conoscono dunque i nomi dei giocatori che hanno chiesto di prendere parte all’edizione 2021 che sarà la 15esima del torneo internazionale comasco voluto dal compianto presidente Giulio Pini scomparso la scorsa estate. Dirigente che verrà ricordato nel corso della settimana di gare con un Memorial a lui dedicato.

Si riparte da dove ci eravamo fermati. Ovvero dai due finalisti, l’argentino Facundo Mena (che poi vinse in tre set, ma che oggi non entrerebbe nel main draw) e lo slovacco Andrej Martin, uno dei fedelissimi del torneo comasco. Entrambi si sono infatti iscritti all’edizione 2021. Ma ad aver messo il proprio nome sotto l’elenco delle presenze c’è anche Salvatore Caruso, vincitore a Villa Olmo nel 2018 contro Cristian Garin (cileno che oggi è numero 20 al mondo).

Ricordiamo tuttavia che queste sono solo le intenzioni della vigilia: con il passare dei giorni qualche tennista potrebbe cancellarsi dall’elenco, soprattutto nel caso dovesse andare avanti nel cammino delle qualificazioni degli Us Open (ultimo slam della stagione) che si svolgeranno la settimana precedente al torneo comasco che scatterà domenica 29 agosto con le quali per concludersi il 5 settembre con la finalissima.

Ma guardiamola la lista degli iscritti: Caruso, già numero 76 al mondo e oggi 113 delle classifiche Atp, è preceduto (come ranking) dall’olandese Tallon Griekspoor (110), mentre a seguire ci sono il già citato Martin (118), il tedesco Daniel Altmaier (124, che ha un conto in sospeso con il Challenger di Como visto che nel 2019 si infortunò mentre stava esprimendo un tennis di altissimo livello ed era uno dei favoriti), lo slovacco Jozef Kovalik (126) e l’austriaco Dennis Novak (129). Ad oggi il giocatore con la classifica più alta ad entrare in tabellone sarebbe il brasiliano Joao Menezes (233 dell’Atp).

Tra gli italiani, detto di Caruso, ci sono Alessandro Giannessi (170), Federico Gaio (155) e Gian Marco Moroni (229). Il canturino Andrea Arnaboldi al momento sarebbe fuori dal tabellone principale di 20 posizioni, come pure sarebbe fuori il russo Andrey Kuznetsov che dopo essere stato numero 39 al mondo e aver vinto anche a Como (nel 2015), oggi sta tentando di scalare nuovamente le classifiche iridate dopo un grave infortunio che l’ha costretto allo stop per lunghissimi mesi.

Ma veniamo alla sezione che più negli anni ha caratterizzato il Challenger di Como, ovvero quella dei giovanissimi (da Thiem e Carreno Busta in avanti, fino a Sinner e Musetti) che poi hanno trovato spazio nei vertici del movimento nazionale. Sono ben cinque gli iscritti di Villa Olmo che rientrano tra i primi 10 under 20 delle classifiche mondiali. Direttamente in tabellone ad oggi ci sarebbero l’argentino Juan Manuel Cerundolo (19 anni, che quest’anno ha stupito tutti vincendo un Atp 250 a Cordoba, numero 4 al mondo tra gli Under 20) e il danese Holger Vitus Rune (numero 6 tra gli Under 20, 18 anni, vincitore al Challenger di Biella). Fuori dal main draw ci sarebbero invece gli azzurri Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri e il britannico Jack Draper (19 anni).

“Quella di quest’anno sarà una edizione in memoria di Giulio Pini, ex presidente e uomo che ha voluto fortemente questo Challenger – commenta Paolo Carobbio, direttore del torneo – L’entry list ad oggi è ottima, francamente inaspettata vista la concorrenza di piazze importanti come Maiorca e Saint-Tropez. Ci sono vincitori del nostro evento che al momento non sarebbero nel tabellone principale. Attendiamo ora le comunicazioni della Federtennis per le wild card. Stiamo lavorando anche al rispetto dei protocolli Covid voluti dall’Atp. La capienza degli spalti ad oggi sarebbe ridotta del 50%”.

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena.

Challenger Como – Entry list

Tallon Griekspoor 110

Salvatore Caruso 113

Andrej Martin 118

Daniel Altmaier 124

Jozef Kovalik 126

Dennis Novak 129

Hugo Dellien 142

Juan Ignacio Londero 145

Juan Manuel Cerundolo 148

Cedrik-Marcel Stebe 154

Federico Gaio 155

Sebastian Baez 157

Sumit Nagal 159

Marc-Andrea Huesler 169

Alessandro Giannessi 170

Dmitry Popko 181

Holger Vitus Nodskov Rune 191

Andrea Collarini 194

Jay Clarke 219

Blaz Kavcic 221

Thai-Son Kwiatkowski 228

Gian Marco Moroni 229

Joao Menezes 233

Alternates

1 Lorenzo Giustino 236

2 Juan Pablo Ficovich 237

3 Gastao Elias 239

4 Joao Domingues 243

5 Gerald Melzer 246 (PR)

6 Roberto Cid Subervi 249

7 Lukas Klein 252

8 Tristan Lamasine 257

9 Jack Draper 258

10 Carlos Gimeno Valero 260

11 Julien Cagnina 260 (PR)

12 Facundo Mena 262

13 Teymuraz Gabashvili 267

14 Mirza Basic 268

15 Riccardo Bonadio 269

16 Malek Jaziri 270

17 Julian Lenz 270 (PR)

18 Pedja Krstin 271

19 Pedro Cachin 273

20 Andrea Arnaboldi 273 (PR)