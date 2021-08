Shapovalov: “Sento che quest’estate me la giocherò contro tutti”

Dopo la pausa nel 2020 per colpa della pandemia, tra qualche ora scatta a Toronto la Rogers Cup, il Masters 1000 canadese. C’è grande attesa nel paese della foglia d’acero per i due giovani talenti locali, Felix Auger-Aliassime e soprattutto il top 10 Denis Shapovalov, che proprio a Toronto è cresciuto. La speranza è che uno dei due riesca finalmente a vincere il torneo. Il miglior piazzamento di un canadese nel maggior torneo nazionale in epoca moderna è la finale 2013 di Milos Raonic, sconfitto allora da Rafa Nadal.

Shapovalov ha parlato alla stampa locale nelle attività pre torneo. Si è detto in grande fiducia, pronto a giocarsi le sue carte in casa e in tutta la “leg” nord americana. Ecco alcuni estratti del pensiero di Denis.

“Sono molto carico, sto vivendo un ottimo 2021. Negli ultimi mesi sento di essere migliorato molto e di aver alzato il livello del mio tennis. A Wimbledon ho giocato un grande torneo, andando molto vicino alla finale. Oggi mi sento molto sicuro in campo, sicuro del mio gioco, ho fiducia. Sento che in questo momento posso competere contro chiunque su qualsiasi superficie. Mi sento come se stessi diventando un avversario temibile per tutti. Questo è qualcosa di molto positivo, senza alcun dubbio. Spero di continuare con questa buona serie di risultati”.

Denis ha sempre avuto un atteggiamento genuinamente “spaccone”, uno che si mette in copertina dicendo “hey, ora ti faccio vedere io…”. Ha spesso preso qualche “schiaffo” anche per questo, entrando in campo pensando di spaccare il mondo e poi non riuscendo a capitalizzare il suo talento e la straordinaria capacità di fare il punto da ogni angolo o situazione di gioco. A Wimbledon in effetti si è visto qualcosa di diverso, una condotta più regolare, un servizio più continuo, un atteggiamento molto aggressivo e più calma nell’affrontare le situazioni di tensione, quelle che era solito gestire molto male, sparacchiando a vanvera senza logica. Solo un Djokovic fortissimo ha arrestato la sua corsa nei Championships, probabilmente se fosse stato dall’altra parte del tabellone, sarebbe volato alla prima finale Slam.

Continua Denis, parlando proprio della sua esperienza vs. il n.1 del mondo: “Ho dimostrato a tutti che posso giocare contro qualsiasi giocatore. È stata una grande partita quella che ho giocato contro Djokovic a Londra. Sentivo che il mio gioco era davvero al livello necessario per raggiungere la finale e persino riuscire ad alzare la coppa…., ma davanti a me avevo un giocatore della statura di Djokovic che, anche se non gioca al suo massimo livello, può sempre vincere perché ha quell’aura vincente dei grandi campioni, e riesce a trovare la giocata perfetta nel momento clou. È Djokovic, appunto…”.

Gli ricordano le lacrime versate a fine partita: “Era la frustrazione per sentire di aver disputato una partita così buona, vicina a quel che serve per vincere, ma che ti sia sfuggita a causa di dettagli. Dopo quel torneo, sono stato triste per un paio di settimane. Ho lasciato quella partita piangendo inconsolabilmente perché avevo dentro un sacco di cose. Ora guardo a quel torneo a freddo, e posso dire di aver fatto grandi cose”.

Shapovalov è molto carico, pronto a far bene, ma dovrà stare decisamente attento all’ingresso nel torneo. Infatti lo aspetta il vincente di Nishioka vs. Korda, con Sebastian questa settimana n.20 della Race stagionale. Un rivale tutt’altro che comodo…

Marco Mazzoni