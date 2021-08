Andreescu: “Essere un’atleta top non è facile a livello mentale, parlare dei problemi aiuta”

Con il WTA 1000 di Montreal alle porte, sono alte le aspettative su Bianca Andreescu, giovane campionessa canadese già vincitrice Slam ma anche assai fragile, come dimostrano i diversi problemi fisici che l’hanno messa ai box ripetutamente. Al media del suo paese Dailyhive ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio momento ed anche sul tema “caldo” della salute mentale degli atleti. Ecco un estratto del pensiero della 21enne.

“Dagli ultimi allenamenti ho tratto sensazioni molto positive. Mi vedo ben preparata per esibirmi di nuovo al mio miglior livello dopo alcuni mesi difficili. Non essere andata alle Olimpiadi è stata una grande delusione per me, era un torneo a cui tenevo particolarmente. Non voglio parlare di difendere il titolo 2019 perché mi crea un po’ di pressione e ansia… Mi concentro solo sullo scendere in campo, pensare partita per partita. Ovviamente mi piacerebbe vincere il torneo, ma non credo sia utile pensare che sto difendendo qualcosa”.

Relativamente alla salute mentale degli atleti, Bianca ha un pensiero molto preciso: basta tabù, parlarne è fondamentale, come l’ambiente in cui vivi per affrontarla al meglio. “È bellissimo che la gente inizi a parlarne perché sento che per molto tempo è stato un argomento tabù. Dobbiamo affrontarlo, perché l’aspetto mentale è la cosa più importante per la felicità di una persona e il corretto futuro di una carriera sportiva. Mi aiuta molto sapere che ci sono persone disposte a parlarne e che tutti abbiamo i nostri problemi. Penso che il modo per risolverli sia esponendoli, parlarne. Da giovane ho scoperto molto di me e sugli obiettivi che avevo nella mia vita, ma so che devo ancora imparare molto e migliorare in molti aspetti. Essere un atleta d’élite non è affatto facile, quindi è necessario avere un buon ambiente e credere in te stesso e affrontare le questioni aprendosi”.

Marco Mazzoni