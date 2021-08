WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

WTA 500 San Jose (USA) – 2° Turno, cemento

STADIUM – 11:00am at 8:00 PM (your time)

AU Ajla Tomljanovic – KZ Yulia Putintseva (8)



Il match deve ancora iniziare

BE Elise Mertens (1) – FR Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

US Claire Liu (WC) – KZ Elena Rybakina (2)



Il match deve ancora iniziare

US Danielle Collins (7) – US Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

USUS Mcnally C / Vandeweghe C – RUUA Savinykh V / Yastremska D



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 3:00pm at 12:00 AM (your time)

CZAU Perez E / Peschke K (3) – CNJP Hozumi E / Zhang S



Il match deve ancora iniziare

WTA CONCORD 125 – USA · Hard – 2° Turno

CENTER COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

MX Renata Zarazua – US Grace Min



Il match deve ancora iniziare

RU Vera Zvonareva (4) – US Varvara Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

US Caroline Dolehide – US Katrina Scott (WC)



Il match deve ancora iniziare

TWTW Hsieh S-W / Hsieh Y-C(1993) (1) – RUKZ Voskoboeva G / Zvonareva V



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

USUS Chang S / Whittle S – DEIN Raina A / Barthel M



Il match deve ancora iniziare

AU Storm Sanders (9) – PL Magdalena Frech



Il match deve ancora iniziare

UADE Bondarenko K / Maria T (3) – IDTH Plipuech P / Rompies J



Il match deve ancora iniziare

USUS Kulikov A / Valdes R – ESUS Arconada U / Bucsa C



Il match deve ancora iniziare