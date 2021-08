WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3

WTA 500 San Jose (USA) – 2° Turno, cemento

STADIUM – 11:00am at 8:00 PM (your time)

PL Magda Linette – HR Petra Martic (6)



Il match deve ancora iniziare

RU Daria Kasatkina (4) – FR Caroline Garcia



Il match deve ancora iniziare

US Alison Riske (9) – HR Ana Konjuh (Q)



Il match deve ancora iniziare

CN Shuai Zhang – US Madison Keys (3)



Il match deve ancora iniziare

USUS Krueger A / Montgomery R (WC) – NLNL Pattinama Kerkhove L / Van Der Hoek R



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 8:00 PM (your time)

CABR Dabrowski G / Stefani L (1) – AUUS Christian K / Rodionova Ar



Il match deve ancora iniziare

CZAU Perez E / Peschke K (3) – FRUS Lechemia E / Neel I



Il match deve ancora iniziare

USUS Mcnally C / Vandeweghe C – IDNZ Routliffe E / Sutjiadi A



Il match deve ancora iniziare

WTA CONCORD 125 – USA · Hard – 2° Turno

CENTER COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CH Lulu Sun (WC) – US Madison Brengle (3)



CH CH Concord Sun L. Sun L. 0 1 2 Brengle M. • Brengle M. 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Brengle M. 15-0 30-0 2-3 Sun L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Brengle M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Sun L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Brengle M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sun L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Brengle M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Sun L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Brengle M. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Sun L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Brengle M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sun L. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Brengle M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GE Mariam Bolkvadze (Q) – BE Greet Minnen (7)



Il match deve ancora iniziare

BR Beatriz Haddad Maia – TW Su-Wei Hsieh (2)



Il match deve ancora iniziare

USUS Kulikov A / Valdes R – USGB Harrison C / Murray Sharan S



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

AUAU Cabrera L / Inglis M – DEIN Raina A / Barthel M



CH CH Concord Cabrera L. / Inglis M. • Cabrera L. / Inglis M. 30 6 0 Raina A. / Barthel M. Raina A. / Barthel M. 30 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 30-15 30-30 0-3 Raina A. / Barthel M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Raina A. / Barthel M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Raina A. / Barthel M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Raina A. / Barthel M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Raina A. / Barthel M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Raina A. / Barthel M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ES Cristina Bucsa – US Usue Maitane Arconada



Il match deve ancora iniziare

UADE Bondarenko K / Maria T (3) – CATW Hsu C-Y / Marino R



Il match deve ancora iniziare

ESUS Arconada U / Bucsa C – USUS Gleason Q / Loeb J (4)



Il match deve ancora iniziare