ATP 500 Washington: Il programma di Mercoledì 04 Agosto 2021. In campo Jannik Sinner

STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [10] Taylor Fritz vs Denis Kudla

2. Mackenzie McDonald OR Nick Kyrgios vs [13] Benoit Paire (non prima ore: 23:00)

3. [1/WC] Rafael Nadal vs [WC] Jack Sock (non prima ore: 01:00)

4. [WC] Nick Kyrgios / Frances Tiafoe vs [3] Rohan Bopanna / Ivan Dodig

JOHN HARRIS COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Steve Johnson vs [3] Alex de Minaur

2. [5] Jannik Sinner vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 21:30)

3. [4] Grigor Dimitrov vs Ilya Ivashka

4. Fabrice Martin / Max Purcell vs [2] Neal Skupski / Michael Venus

GRANDSTAND COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Brandon Nakashima vs [6] Daniel Evans

2. [8] Reilly Opelka vs Daniel Elahi Galan

3. [9] Alexander Bublik vs Kei Nishikori

4. Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs Marcus Daniell / Marcelo Melo

COURT 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Elias Ymer vs [11] John Millman

2. Tennys Sandgren vs [14] Lloyd Harris

3. [1] John Peers / Filip Polasek vs Alex de Minaur / John Millman