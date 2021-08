Eugenie Bouchard fa il suo debutto televisivo come commentatrice

Eugenie Bouchard è sicura di voler continuare a lottare per la sua carriera, al punto che ha deciso di sottoporsi a un’operazione alla spalla destra per risolvere i problemi che aveva e poter provare a tornare alla sua forma migliore. L’intervento è stato effettuato a giugno, quindi si sta ancora riprendendo, ma non è per questo che l’ex top 5 WTA rimane ferma.

In questo senso, Genie ha innovato la sua carriera e si è unita a Tennis Channel, debuttando come commentatrice televisiva. La giocatrice non ha nascosto il suo entusiasmo per questo nuovo passo ed è stata molto lodata sui social network per questa nuova avventura professionale.