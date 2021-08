WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2

WTA 500 San Jose (USA) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

FR Kristina Mladenovic – KR Na-Lae Han (Q)

HR Donna Vekic – KZ Yulia Putintseva (8)



Il match deve ancora iniziare

UA Dayana Yastremska – US Claire Liu (WC)



Il match deve ancora iniziare

AU Ajla Tomljanovic – US Amanda Anisimova



Il match deve ancora iniziare

US Catherine McNally – US Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

US Danielle Collins (7) – US Shelby Rogers



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 2:00pm at 11:00 PM (your time)

CNJP Hozumi E / Zhang S – USUS Jones M / Scotty E (WC)



Il match deve ancora iniziare

USUS Stearns P / Zamarripa M – GBUS Bektas E / Moore T



Il match deve ancora iniziare

WTA CONCORD 125 – USA · Hard – 1° Turno

CENTER COURT – 10:00am at 4:00 PM (your time)

US Caroline Dolehide – USRobin Anderson (Q)



Il match deve ancora iniziare

US Katrina Scott (WC) – US Lauren Davis (5)



Il match deve ancora iniziare

IN Ankita Raina – TW Su-Wei Hsieh (2)



Il match deve ancora iniziare

RU Vera Zvonareva (4) – TW En Shuo Liang (Q)



Il match deve ancora iniziare

IDTH Plipuech P / Rompies J – USUS Collens B / Hu V (WC)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 10:00am at 4:00 PM (your time)

Usue Maitane Arconada – US Jamie Loeb



Il match deve ancora iniziare

AU Storm Sanders (9) – US Alycia Parks (WC)



Il match deve ancora iniziare

DE Tatjana Maria – US Varvara Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

MX Renata Zarazua – US Alexa Glatch (LL)



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 10:00am y at 4:00 PM (your time)

CA Rebecca Marino – PL Magdalena Frech



Il match deve ancora iniziare

GE Mariam Bolkvadze (Q) – US Victoria Duval (Q)



Il match deve ancora iniziare

USUS Chang S / Whittle S – IDUS Anderson R / Gumulya B



Il match deve ancora iniziare