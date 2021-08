Pedro Clar (allenatore): “Ruud è sempre più completo, la top10 è obiettivo concreto”

Mentre il mondo del tennis era sintonizzato su Tokyo per il torneo Olimpico, …zitto zitto Casper Ruud sul rosso europeo ha vinto tre tornei di fila, con una striscia di 12 match. Sul tour ATP non accadeva dal 2011, quando l’ex n.1 Andy Murray trionfò a Bangkok, Tokyo e Shanghai. Grazie a questi successi, Ruud è salito al n.12 del ranking mondiale, ormai ad un passo dalla top10. Proprio entrare e restare tra i migliori dieci tennisti al mondo è un obiettivo concreto del norvegese, come ha confermato uno dei suoi allenatori, Pedro Clar, che affianca il padre Christian.

“La top10 è l’obiettivo a breve termine” afferma Clar”, dobbiamo fare un buon tour americano ed ottenere i migliori risultati possibili anche sui campi in sintetico. La top10 è sempre più vicina, ma siamo consapevoli che ci sono giocatori molto bravi sia davanti che dietro, quindi dovremo continuare a fare ottimi risultati nelle prossime settimane per raggiungerlo”.

Il coach non è affatto sorpreso dalla striscia vincente di Casper, vista la dedizione e impegno del suo assistito: “Prima di giocare questi tornei, sapevamo che avrebbe potuto ottenere ottimi risultati, anche se, nonostante aspirasse a vincere ogni torneo, è molto difficile farlo, quindi abbiamo dovuto concentrarci su ogni partita e non guardare oltre. L’unico modo per riuscire ad ottenere la vittoria è concentrarsi sul presente e cercare di dare il massimo in ciascuna partita. Questo obiettivo è stato raggiunto e quindi i risultati sono arrivati”.

Una striscia notevole per continuità di prestazione, anche se è corretto sottolineare che gli avversari superati da Ruud nei tre tornei sono stati di ranking modesto: nelle 12 vittorie consecutive, il miglior giocatore battuto per classifica è stato Benoit Paire (n.49), uno che sta vivendo un momento a dir poco “particolare” nella propria carriera; quindi Federico Coria in finale a Bastad, n.77. Poi solo tennisti con un ranking dal 91 in giù. Vincere non è mai facile, ma oggettivamente Ruud era nettamente favorito.

Ruud è cresciuto in modo esponenziale grazie al supporto dell’Academy di Rafa Nadal, dove è diventato sempre più consistente e cosciente dei propri mezzi. Clar è proprio uno dei coach della Accademia iberica, diretta da Zio Toni. Casper ha affermato: “Ho imparato che ci sono cose difficili ma che si possono fare… La terra battuta ti fa lavorare duro per vincere ed è stata una sfida fisica e mentale. La chiave per questa striscia di risultati è stata restare focalizzato per scendere in campo ogni giorno motivato, con fame di vincere, e così gareggiare al massimo del mio potenziale”.

Clar afferma che avevano puntato da tempo a questa parte di stagione, sperando di poter ottenere grandi risultati: “Sapevamo che erano tre tornei molto importanti e che avrebbero potuto segnare un altro passo avanti in questa stagione, da qui la motivazione e la lotta in ogni partita per ottenere la miglior prestazione possibile. Casper ha superato momenti difficili in alcune partite. Questa è la dimostrazione di quanto sia cresciuto come giocatore, ha acquistato una grande fiducia in se stesso, è importante per lui e per tutta la squadra”.

Mantenere alto il livello e rispettare il ruolo di favorito è un altro segnale importante della sua crescita: “Casper è riuscito a consolidare il suo livello e sta diventando un giocatore sempre più completo e regolare. È un giocatore giovane ma dotato di una grande maturità, sempre disposto ad allenarsi al massimo per migliorare il proprio livello” afferma Clar, “la chiave per raggiungere questo obiettivo non è altro che lavorare sodo ogni giorno e credere in se stessi”.

Con questa classifica, sognare l’accesso alle ATP Finals di Torino non è più proibito. Clar su questo tema frena gli entusiasmi: “Andiamoci piano, c’è ancora moltissimo da lavorare e fare punti pesanti anche nella seconda parte della stagione”.

Una considerazione quest’ultima corretta. Analizzando il 2021 di Ruud, di vittorie importanti al di fuori dal “rosso” ne ha raccolte ancora poche. Ha giocato 14 tornei in stagione e ben 9 su terra. Sui campi rapidi il miglior risultato è stato il quarto turno agli Australian Open (si è ritirato vs. Rublev, sotto di due set), quindi due vittorie ad Acapulco prima del ritiro senza scendere in campo vs. Zverev. Sarà interessante vederlo in azione sul cemento americano, soprattutto a US Open, per vedere il suo livello e confermare che sia diventato uno dei migliori anche al di fuori dell’amato “rosso”.

Marco Mazzoni