Rafael Nadal sul gesto di Novak Djokovic a Tokyo: “Sono cose che accadono di tanto in tanto ma non dovrebbero succedere. È un riferimento per i più giovani”

Rafa Nadal è stato uno dei grandi assenti ai Giochi Olimpici, ma questo non significa che non abbia tenuto d’occhio l’evento, in particolare uno dei suoi grandi rivali, Novak Djokovic.

Lo spagnolo è stato interrogato sul gesto di rabbia del numero uno del mondo nel match contro Pablo Carreno Busta e non ha avuto problemi a dare il suo parere. “Fortunatamente non c’erano persone in tribuna e non è successo niente di brutto. Sono cose che accadono di tanto in tanto ma non dovrebbero succedere. È un riferimento per i più giovani”, ha spiegato durante la conferenza stampa di apertura dell’ATP 500 di Washington.

E a circa un mese dagli US Open, Nadal ha parlato della possibilità che Djokovic vinca tutti e quattro i Grand Slam in una sola stagione. “Beh… ne hai già vinte tre. Quando ne vinci tre puoi vincerne quattro, senza dubbio. È già stato fatto il 75% del percorso. Giocherà sul cemento, che è forse la sua superficie migliore” ,.

“Ci saranno altri tennisti che cercheranno di vincere l’ultimo Grand Slam della stagione, è chiaro che è uno dei favoriti indiscussi, forse il favorito n.1. Quello che ha ottenuto quest’anno è qualcosa di straordinario. Penso possa farcela, non ho dubbi” , ha concluso il numero tre del mondo.