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WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lucrezia Stefanini nel turno decisivo di Quali (LIVE)

02/08/2021 08:30 Nessun commento
Lucrezia Stefanini nella foto
Lucrezia Stefanini nella foto

ROU WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – TD Quali – 1° Turno Md

CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
SI Kaja Juvan (6) – RU Marina Melnikova

Il match deve ancora iniziare

RO Evelyne Christelle Atticia Tiron (WC) – ES Lara Arruabarrena

Il match deve ancora iniziare

RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa

Il match deve ancora iniziare

RO Elena-Gabriela Ruse (5) – UA Lesia Tsurenko

Il match deve ancora iniziare


COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HR Jana Fett – RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu

Il match deve ancora iniziare

RO Gabriela Talaba – RO Alexandra Dulgheru

Il match deve ancora iniziare

RS Aleksandra Krunic – RO Miriam Bianca Bulgaru

Il match deve ancora iniziare

RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M

Il match deve ancora iniziare

RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)

Il match deve ancora iniziare


COURT 3 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Panna Udvardy – MX Ana Sofia Sanchez

Il match deve ancora iniziare

AR Paula Ormaechea – ITA Lucrezia Stefanini

Il match deve ancora iniziare

AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau

Il match deve ancora iniziare

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