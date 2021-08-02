WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lucrezia Stefanini nel turno decisivo di Quali (LIVE)
WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – TD Quali – 1° Turno Md
CENTER COURT – 11:00am at 10:00 AM (your time)
SI Kaja Juvan (6) – RU Marina Melnikova
RO Evelyne Christelle Atticia Tiron (WC) – ES Lara Arruabarrena
RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa
RO Elena-Gabriela Ruse (5) – UA Lesia Tsurenko
COURT 2 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HR Jana Fett – RO Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu
RO Gabriela Talaba – RO Alexandra Dulgheru
RS Aleksandra Krunic – RO Miriam Bianca Bulgaru
RORO Bogdan A / Cristian J A (WC) – RORO Bara I M / Buzarnescu M
RORO Simion O G / Talaba G – GESK Kalashnikova O / Mihalikova T (4)
COURT 3 – 11:00am at 10:00 AM (your time)
HU Panna Udvardy – MX Ana Sofia Sanchez
AR Paula Ormaechea – Lucrezia Stefanini
AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau
TAG: Lucrezia Stefanini
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