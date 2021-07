Casper Ruud vince il terzo titolo in tre settimane a Kitzbuhel, qualcosa che non accadeva dal 2011

Casper Ruud , 22 anni, ha completato un impressionante triplo titolo nei tornei europei sulla terra battuta questo sabato sera, vincendo l’ATP 250 di Kitzbuhel, in Austria, una settimana dopo aver trionfato a Gstaad (Svizzera) e due dopo la vittoria nel torneo di Bastad (Svezia).

Il norvegese, 14esimo nel ranking ATP, ha sconfitto in finale lo spagnolo Pedro Martínez , 97esimo ATP, alla prima finale in carriera per 6-1, 4-6 6-3, in un match risolto dopo 2:10, ma diviso in tre parti a causa della forte pioggia caduta durante la giornata in Tirolo. Il primo punto è stato giocato alle 16:30 e l’ultimo si è concluso ben dopo le 23:00.

Ruud vince il quarto titolo nel 2021 – solo Novak Djokovic ne ha vinti così tanti – e ha fatto ciò che nessuno è stato in grado di fare dall’ottobre 2011, quando Andy Murray vinse tre titoli in tre settimane: Bangkok, Tokyo e Shanghai.