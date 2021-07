Challenger Cordenons: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Cordenons – Tabellone Quali

Alternate vs (WC) Vianello, Michele

Forti, Francesco vs (8) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(2) Aragone, JC vs (Alt) Gonzalez, Alejandro

(WC) Piraino, Gabriele vs (7) Ocleppo, Julian

(3) Zeppieri, Giulio vs (Alt) Cuevas, Martin

(Alt) King, Evan vs (5) Kicker, Nicolas

(4) Ugo Carabelli, Camilo vs (Alt) Matos, Rafael

(WC) Rossi, Angelo vs (6) Fatic, Nerman

Center Dolomia Serena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Giulio Zeppieri vs [Alt] Martin Cuevas

2. Francesco Forti vs [8] Nikolas Sanchez Izquierdo

Acqua Dolomia – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Camilo Ugo Carabelli vs [Alt] Rafael Matos

2. [WC] Gabriele Piraino vs [7] Julian Ocleppo

3. Alternatevs [WC] Michele Vianello

Serena Wines – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Angelo Rossi vs [6] Nerman Fatic

2. [Alt] Evan King vs [5] Nicolas Kicker

3. [2] JC Aragone vs [Alt] Alejandro Gonzalez (non prima ore: 17:00)