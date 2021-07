Jannik Sinner parla del suo incontro ad Atlanta e poi ritorna sull’assenza alle Olimpiadi “c’era una ragione specifica” (Video)

Jannik Sinner ha parlato dopo la sconfitta al secondo turno nel torneo di Atlanta.

“Come faccio a rimanere positivo? È molto semplice.Ho 19 anni, ne compio 20 quest’anno, cosa che spesso molte persone tendono a dimenticare. Per quanto mi riguarda, i risultati che ottengo adesso non sono così importanti.

Il mio obiettivo è diventare un grande giocatore quando avrò 23-24 anni. Il processo che stiamo facendo è proiettato sul lungo termine. Se devo essere sincero, non credo di aver servito male in questa partita.

Mi sono allenato parecchio nelle ultime settimane, ma è ovvio che i risultati non si possano vedere in uno o due tornei. Spero di riuscire a vincere qualche incontro durante lo swing americano, così da prendere fiducia e iniziare a giocare il mio miglior tennis.”

“Per il momento sto cercando di godermi ogni singola esperienza, voglio che il tennis rimanga un divertimento. Il mio viaggio è appena cominciato, quindi non ho dubbi che tornerò a disputare degli ottimi match. Devo soltanto continuare a lavorare e avere pazienza”.

Sinner dichiara poi che sulle Olimpiadi “c’èera una ragione specifica “che pochi sanno” per cui non è andato a Tokyo.